Vicky Kaushal, Kiara Advani, Bhumi Pednekar vedette pour sauter la sortie en salles?

Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et Kiara Advani avec Govinda Naam Mera est l’un des films attendus de l’année. Les fans de Vicky attendent son prochain film sur grand écran après le terne Bhoot Part One: The Haunted Ship de 2020. Cependant, il semble maintenant que les admirateurs de Vicky doivent attendre sa prochaine sortie en salles. Oui, si l’on en croit les rapports, le réalisateur Govinda Naam Mera de Shashank Khaitan se dirigera vers une sortie directe OTT.

Selon le rapport de Bollywood Life, le producteur Karan Johar ne tient pas à conserver le film pendant une période beaucoup plus longue. Auparavant, la sortie du film était prévue pour juin, mais il n’y a pas de mise à jour officielle à ce sujet. En fait, il n’y a même pas de teaser du film. Le portail a pris des informations de leur source et il les a informés que Karan Johar pourrait opter pour une sortie OTT, car il ne souhaite pas sortir le film dans les cinémas, juste pour une fenêtre théâtrale viable. Selon lui, le calendrier est déjà rempli de sorties majeures prévues pour les prochains mois. Ainsi, Johar pourrait opter pour une version numérique.

L’année dernière en décembre, avant son mariage, Vicky Kaushal a annoncé le titre de son prochain film “Govinda Naam Mera”, qui met également en vedette Kiara Advani et Bhumi Pednekar. Le film est réalisé par Shashank Khaitan et produit par Karan Johar, Apoorva Mehta et Shashank Khaitan en collaboration avec Viacom18 Studios. Le film devait sortir sur grand écran le 10 juin 2022.





Vicky est allée sur Instagram et a partagé trois affiches différentes du film “Govinda Naam Mera” sur Instagram. La première affiche est de Vicky, qui joue Govinda Waghmare dans le film, l’acteur “Raazi” peut être vu dépeignant un look tapori alors qu’il enfile une chemise rouge à carreaux sur un t-shirt orange avec une paire de jeans. Il l’a légendé, “Tevar hai jhakaas, dance hai first class, par life? La vie hai ekdum chaos ! Rencontrez-moi – #GovindaNaamMera uniquement dans les cinémas le 10 juin 2022. Arrey rukiye, rencontrez mes partenaires dans le crime ! Restez à l’écoute!” Pour les non-initiés, Govinda Naam Mera est une version remaniée de M. Lele, qui devait jouer Varun Dhawan dans le rôle principal.