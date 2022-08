Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Sohail Khan et d’autres célébrités célèbrent Ganesh Chaturthi 2022 en grande pompe

Ganesh Chaturthi 2022 en grand style : Ganesh Chaturthi est ici maintenant ! Ganesh Chaturthi est une célébration de la naissance de Lord Ganesh. Ce festival est largement célébré en Inde. Bollywood célèbre également ce festival. Cette année, la fête commence le 31 août. Plusieurs célébrités de Bollywood célèbrent ce festival. Récemment, nous avons repéré Arpita Khan Sharma accueillant Lord Ganesh chez elle, et lors de la célébration, nous avons repéré de nombreuses stars de Bollywood comme Katrina Kaif avec son mari Vicky Kaushal. Katrina et Vicky arrivent en tenue traditionnelle. Le couple de célébrités était parfait ensemble. Katrina Kaif opte pour une sharara jaune, et Vicky associe Kat avec une kurta jaune doré et un pyjama blanc. Regardons la vidéo et faisons connaissance avec les autres célébrités qui ont assisté à la célébration. Regarder la vidéo