Vicky Kaushal groove avec Sauda Khara Khara avec son équipe, la vidéo devient virale

Vicky Kaushal peut être vue en train de groover sur Sauda Khara Khara avec son équipe lors d’une fête.

Vicky Kaushal, qui est récemment apparu dans The Great Indian Family, ne manque jamais de conquérir nos cœurs avec ses pas de danse meurtriers. Les fans deviennent souvent fous de le voir danser, ses vidéos deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux.

Dans la dernière vidéo virale, on peut voir Vicky Kaushal groover avec Sauda Khara Khara avec son équipe lors d’une fête. Le clip fait le tour des réseaux sociaux et les fans ont réagi. L’une des pages de fans a partagé la vidéo et a écrit « biba munda ». Les utilisateurs des réseaux sociaux ont commenté, a écrit l’un d’eux, « sa danse et son énergie ». Le deuxième a dit : « hayeee ».

Regarder la vidéo:





Plus tôt, lors de la promotion de son film, Vicky Kaushal a expliqué pourquoi il n’avait encore fait aucun film avec sa femme et actrice Katrina Kaif et a révélé ses critères pour faire un film ensemble. Dans une interview avec Pinkvilla, Vicky Kaushal a parlé de faire un film avec Katrina Kaif et a déclaré : « S’il vous plaît, lancez-nous, s’il vous plaît, réalisez, s’il vous plaît produisez un film, puis nous le ferons ensemble. » Lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient été approchés pour des projets , a-t-il répondu : « Non, bien sûr, mais voyez-vous, le fait est que nous sommes ensemble et que nous sommes un couple ne devrait pas être la raison pour laquelle nous sommes choisis ensemble dans le film. Nous devrions organiquement être parfaits pour les rôles écrits dans le film. Cela doit être organique et c’est aussi en cela que cela profite au film et cela ne devrait pas être fait simplement parce qu’il y a de la curiosité autour de lui.

Au cours de la même interview, interrogé sur ses sentiments à l’idée de ne pas avoir remporté le prix national pour Sardar Udham, l’acteur a déclaré qu’il ne se sentait pas mal car étant pendjabi, c’était une « grosse affaire » pour lui d’obtenir ce film et d’incarner Sardar Udham. Singh à l’écran. « Parce que nous avons entendu ces histoires que vous connaissez sur Sardar Udham Singh ji depuis l’enfance. »