Vicky Kaushal et Sunny Kaushal posent avec Shah Rukh Khan sur une photo de retour des décors d’Asoka

Sham Kaushal, un réalisateur d’action populaire, est allé sur son Instagram le mercredi 5 octobre et a partagé une photo de retour dans laquelle ses deux fils Vicky Kaushal et Sunny Kaushal, tous deux acteurs principaux maintenant, sont vus posant avec Shah Rukh Khan sur les ensembles de le film historique épique Asoka sorti en 2001.

Outre les trois acteurs, Sham lui-même et le réalisateur Vishnu Vardhan, qui a fait ses débuts à Bollywood avec le film acclamé par la critique de 2021 Shershaah dans lequel Sidharth Malhotra dépeint le héros de guerre de Kargil, le capitaine Vikram Batra, sont également visibles sur la photo.

“Par la grâce de Dieu, cette photo a été prise en 2001 lors du tournage d’Asoka à Film City. Vishnu Vardhan était le réalisateur adjoint (assistant) et Vicky étudiait en 8e standard. Personne n’aurait jamais imaginé qu’un jour Vicky rejoindrait la chaîne de cinéma et en 2022, ils remporteront respectivement les prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Shershaah et Sardar Udham. Le destin et les bénédictions de Dieu. Rab di meher”, a écrit le fier père avec la photo.





Dès que la photo a été partagée sur Instagram, elle est devenue virale. Les internautes ont également réagi à la photo avec des réactions amusantes. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Qui pensait aussi que le même gars aurait Katrina Kaif”, tandis qu’un autre commentaire disait : “Kisi ko nhi pta tha yeh Katrina ji ke dulhe banenge”. Vicky et Katrina se sont mariées en décembre dernier.

Pour les non-initiés, Sham Kaushal est associé à l’industrie cinématographique hindi depuis les années 1990. Il chorégraphie des séquences de cascades dans des films hindi et a remporté cinq fois le Filmfare Award de la meilleure action, le plus élevé par un individu. Il a reçu la statuette de la Dame noire pour ces films – Dangal, Bajirao Mastani, Gunday, Gangs of Wasseypur et Krrish.