Vicky Kaushal et Sara Ali Khan font la promotion de Zara Hatke Zara Bachke avec une famille de 170 membres, fan spécialement handicapée au Rajasthan

Vicky Kaushal et Sara Ali Khan ne ménagent aucun effort pour promouvoir leur prochaine comédie romantique Zara Hatke Zara Bachke. Après avoir lancé la bande-annonce la semaine dernière à Mumbai où ils sont arrivés dans un pousse-pousse automatique et ont dansé sur des rythmes dhol, les deux stars se sont dirigées vers le Rajasthan pour leur prochaine étape de promotions.

Lundi, Vicky et Sara ont rencontré une famille commune de 170 membres dans un village de Ramsar et ont partagé les photos et la vidéo sur leur Instagram. Tandis que Vicky écrivait : « Session de potins – Sahparivaar ! Une famille commune de 170 membres. Jitna bada parivaar utna hi bada dil. Dil se Ram Ram hai aap sabko (Plus la famille est grande, plus le cœur est grand. Salutations de notre cœur) « , Sara a légendé sa bobine, « Sahparivaar Pyaar Ab ho jao hamari film ke liye Taiyaar (L’amour avec toute la famille, maintenant préparez-vous à regarder notre film). »

Comme Vicky partage souvent des clips de lui dansant sur des chansons punjabi sur son Instagram, il a trouvé un enfant spécialement handicapé à Jaipur avec qui lui et Sara ont dansé sur des rythmes punjabi. Partageant le clip, l’acteur a écrit : « Je me suis fait un nouvel ami à Jaipur qui aime la musique punjabi autant que moi, nous avons dû jouer ensemble ! Que Dieu vous bénisse Vardhan ». Vardhan lui a répondu et a écrit : « Chère Vicky, c’est Vardhan ici ! Je voulais exprimer ma profonde gratitude pour avoir partagé cette incroyable danse avec moi aujourd’hui. Vous avez rendu ma journée vraiment extraordinaire, et les souvenirs que nous avons créés occuperont à jamais une place spéciale dans mon coeur. Merci infiniment! ».

Vicky et Sara étaient au Rajasthan pour lancer la deuxième chanson de leur film intitulé Tere Vaaste, chantée par Varun Jain, Sachin-Jigar, Shadab Faridi et Altamash Faridi, au célèbre Raj Mandir Theatre de Jaipur. Le premier morceau intitulé Phir Aur Kya Chahiye, chanté par Arijit Singh, est déjà devenu un hit. La bande originale est composée par Sachin-Jigar et Amitabh Bhattacharya a écrit les paroles.













Réalisé par Laxman Utekar de Luka Chuppi et Mimi et produit par Jio Studios et Maddock Films, Zara Hatke Zara Bachke arrive dans les salles le 2 juin. Inaamulhaq, Sushmita Mukherjee, Neeraj Sood, Rakesh Bedi et Sharib Hashmi jouent des rôles de soutien clés.

LIRE | Vicky Kaushal et Sara Ali Khan font un tour en pousse-pousse automatique et dansent sur des rythmes dhol lors du lancement de la bande-annonce de Zara Hatke Zara Bachke