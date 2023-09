Vicky Kaushal et sa mère sont assaillis à Lalbaughcha Raja malgré le darshan VIP [Watch viral video]

Vicky Kaushal a été récemment vu se dirigeant vers Lalbaughcha Raja darshan et cette vidéo de La grande famille indienne L’acteur devient viral alors qu’il avait du mal à trouver son chemin vers le pandal avec sa mère et son père, Veena et Sham Kaushal. Les internautes expriment leur inquiétude quant à la façon dont, malgré son entrée VIP, Darshan Vicky a été violemment assaillie par la foule. On voit Vicky protéger sa mère, Veena Kaushal, et la sortir de la foule avec son père. Cette vidéo attire beaucoup d’attention car même les célébrités sont confrontées à des obstacles pour avoir un aperçu de Lalbaughcha Raja et de la façon dont tout le monde est traité de la même manière ici, qu’il soit profane ou célébrité.

Regardez la vidéo de Vicky Kaushal et de sa mère se faisant assaillir à Lalbaughcha Raja malgré le darshan VIP.

Vicky Kaushal est félicité par les fans pour être un fils si attentionné, et ils prétendent même qu’il n’a peut-être pas obtenu le darshan VIP et qu’il a tellement de mal. Un utilisateur a affirmé qu’il se sentait bien après avoir vu cette vidéo, car il n’y a aucune discrimination pour quiconque dans la maison de Dieu. « Je me suis senti détendu après avoir vu cette vidéo. Il est désormais clair que les gens sont traités sur un pied d’égalité. Jai Shree Ganesh. » Un autre utilisateur a commenté : » Agar vo chaahta to VVIP Line me aa sakta comme les autres stars de Bollywood… mais usne normal insaan ki tarha darshan lena salut, choisis kiya… Yahi attitude utilise Vicky kaushal banati he. »

#Exclusif | #VickyKaushal partage les conseils pour son jeune moi. pic.twitter.com/koO1pYlUwh La vie de Bollywood (@bollywood_life) 26 septembre 2023

Vicky Kaushalla dernière version de, La grande famille indiennea fait face à la tempête de Jawan, mais quand même, le film a connu une baisse et le 4ème jour et a gagné 75 lakhs, et ceux qui ont regardé le film saluent Vicky comme l’un des acteurs les plus polyvalents de Bollywood, et nous ne pouvons être plus d’accord. Vicky a un talent impeccable, et on ne peut le nier. Vicky Kaushal a prouvé son courage en tant qu’acteur dans son premier film Masan et l’acteur estime qu’il a obtenu plus que ce qu’il demandait dans une interview exclusive avec BL.