Pour fêter les 39 ans de Katrina Kaif, l’actrice et son mari Vicky Kaushal se sont envolés pour les Maldives. Même le frère de Vicky, Sunny, son chéri Sharvari Wagh et le réalisateur Kabir Khan les ont rejoints et ont été repérés à l’aéroport.

Côté travail, Katrina sera ensuite vue dans Tiger 3. D’autre part, Vicky sera bientôt vue dans le film romantique sans titre de Laxman Utekar.