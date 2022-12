Vicky Kaushal et Katrina Kaif publient des photos inédites et écrivent des notes spéciales pour célébrer leur premier anniversaire de mariage

Lors de leur premier anniversaire de mariage, Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont laissé tomber des photos inédites l’une de l’autre et ont également écrit des notes spéciales.

Katrina Kaif est allée sur Instagram et a écrit: “Mon rayon de lumière bonne année …… ..”

Découvrez le poste ici:







Vicky, d’autre part, a écrit: «Le temps passe vite… mais il vole de la manière la plus magique avec toi mon amour. Bonne année de mariage à nous. Je t’aime plus que tu ne peux l’imaginer !”

Découvrez le poste ici:







Le couple a fait un voyage dans une station de montagne pour célébrer leur journée spéciale ensemble avant le même. Sur Instagram, Katrina a partagé un certain nombre de photos d’elle portant un pull à fleurs et un jean. Elle a posté la même chose et a déclaré que Vicky avait pris les photos.

Les photos officielles du mariage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont été publiées le soir du 9 décembre 2021. Ils ont sous-titré le post comme suit : “Seuls l’amour et la gratitude dans nos cœurs pour tout ce qui nous a amenés à ce moment. À la recherche de tout votre amour et de vos bénédictions comme nous commençons ce nouveau voyage ensemble.”

Pour ceux qui ne le savent pas, Phone Bhoot, avec Katrina Kaif, a fait ses débuts en salles le 4 novembre. La comédie d’horreur, réalisée par Gurmmeet Singh et écrite par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, est réalisée par Excel Entertainment sous la direction de Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar. Dans Tiger 3, elle collaborera avec Salman Khan. Maneesh Sharma, un réalisateur, le dirige, et il fera ses débuts à Diwali 2023 en telugu, tamoul et hindi. Le Joyeux Noël, réalisé par Sriram Raghavan, avec Vijay Sethupathi, et un film de super-héros d’Ali Abbas Zafar sont d’autres projets pour l’actrice de Zindagi Na Milegi Dobara.

Le prochain film de Vicky, Govinda Naam Mera, met en vedette Kiara Advani et Bhumi Pednekar. De plus, l’acteur joue avec Sara Ali Khan dans le film sans titre de Laxman Utekar, ainsi que Sam Bahadur et Anand Tiwari dans un film sans titre.

Après avoir fréquenté pendant un certain temps, Vicky Kaushal et Katrina Kaif se sont mariées le 9 décembre 2021. Le couple a caché leur relation avant de se marier.