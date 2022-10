Vicky Kaushal et Katrina Kaif interprètent Lakshmi puja lors de leur premier Diwali après leur mariage

Depuis que Vicky Kaushal et Katrina Kaif sont entrées dans le bonheur conjugal, elles offrent aux fans un aperçu de leur vie heureuse. Aujourd’hui, le duo a célébré son premier Diwali en tant que mari et femme. S’adressant à Instagram, Vicky a partagé une photo de lui et Katrina exécutant Lakshmi puja ensemble chez eux.



“Ghar ki lakshmi ke sath lakshmi puja ho gayi. Aap sabhi ko humari taraf se shubh Deepavali. Sur la photo, Vicky peut être vu avec son bras autour de Katrina pendant qu’ils interprètent Lakshmi Pooja. Les deux ont opté pour des vêtements ethniques simples. Katrina a opté pour une kurta blanche avec un salwar rose et une dupatta jaune sur la tête. Vicky a choisi de porter un ensemble de pyjama kurta entièrement blanc. La photo du couple à Diwali a laissé les internautes en admiration devant eux.







“Haye… nazar na lage”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “Joyeux Diwali #vickat à vous, à votre famille et à vous tous”, a écrit un autre. L’actrice Bhumi Pednekar a laissé tomber un emoji de coeur rouge dans la section des commentaires. Vicky et Katrina se sont mariées le 9 décembre 2021 au Rajasthan en présence d’amis proches et de membres de la famille. Récemment, Katrina a parlé de sa relation avec Vicky lors de la septième saison de Koffee avec Karan.

“Je ne savais même pas grand-chose de lui (Vicky). C’était juste un nom dont j’avais entendu parler mais auquel je ne m’étais jamais associé. Mais ensuite, quand je l’ai rencontré, j’ai été conquise”, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté : “Qualifier sa relation d’inattendue et à l’improviste”



Katrina a ajouté: “C’était mon destin et c’était vraiment censé être. Il y avait tellement de coïncidences qu’à un moment donné, tout cela semblait si irréel.” Katrina a également révélé que son mari avait joué sur ses chansons pendant 45 minutes pour lui remonter le moral lorsqu’elle se sentait mal le jour de son anniversaire.