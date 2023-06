Vicky Kaushal et Katrina Kaif croisent Alia Bhatt à l’aéroport

Alia Bhatt peut être vue en train de se détendre avec Katrina Kaif et Vicky Kaushal au salon First Class de l’aéroport de Mumbai.

Alia Bhatt a récemment été cliquée par des photographes à l’aéroport de Mumbai, enfilant un cardigan à cœur en crochet multicolore et un jean noir. Elle se dirigeait vers Sao Paulo, au Brésil, pour assister au Netflix Tudum 2023. Par coïncidence, Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont également été repérées à l’aéroport au même moment, se dirigeant vers un lieu inconnu. Alia Bhatt, Vicky Kaushal et Katrina Kaif se sont rencontrées de manière inattendue à l’aéroport et les trois ont même été vues en train de discuter dans le salon en attendant leurs vols respectifs.

Une vidéo a circulé sur Internet dans laquelle on peut voir Alia Bhatt chiller avec Katrina Kaif et Vicky Kaushal au salon First Class de l’aéroport de Mumbai. Il présente en outre Alia Bhatt et Vicky Kaushal se serrant dans les bras alors que l’actrice de Highway entrait dans le salon.

Ce clip est devenu viral sur Internet. Alors que Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont été vues en train de se jumeler dans une tenue entièrement noire, Alia Bhatt a posé dans le cardigan multicolore et un jean avec les cheveux attachés en queue de cheval.









Alia Bhatt assiste à Netflix Tudum 2023

La star de Gangubai Kathiawadi se rendait au Netflix Tudum 2023 en Espagne. Elle fera partie de l’événement en tant que membre de la distribution de son premier drame hollywoodien, Heart Of Stone. L’actrice de Wonder Woman Gal Gadot et la célèbre célébrité de Cinquante Nuances Jamie Dornan font également partie de la distribution du film. Réalisé sous la direction de Tom Harper, le film devrait sortir sur Netflix le 11 août.

Ensuite, Alia Bhatt et Katrina Kaif seront vues ensemble dans le drame de road trip de Farhan Akhtar, Jee Le Zaraa. Le film très attendu mettra également en vedette Priyanka Chopra Jonas. Le film a créé un énorme buzz parmi les fans depuis son annonce en août 2021.













D’un autre côté, après que l’actrice de Darlings ait été cliquée à l’aéroport de Mumbai, elle s’est rendue sur son compte Instagram et a déposé deux photos d’elle-même posant dans le même ensemble. Il semble que ces photos aient été prises juste avant son départ pour l’aéroport. Son message était sous-titré, « Pas de cœur de pierre ici… juste un rempli d’amour… en route #Tudum #SãoPaulo. »