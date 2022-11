Vicky Kaushal est REMPLACÉE par Vijay Deverakonda pour CE projet ? SCOOP exclusif à l’intérieur

Vicky Kaushal a été remplacée par la sensation sudiste Vijay Deverakonda de cette énorme marque en tant qu’ambassadrice de la marque. On dirait que la popularité de la star de Liger a davantage attiré les propriétaires de cette marque de boissons gazeuses que la bombasse de Btown, Vicky Kaushal. Une source proche de BollywoodLife nous révèle en exclusivité que Vicky a été signée pour avoir approuvé cette marque populaire de boissons non alcoolisées également approuvée par Shah Rukh Khan. Cependant, le propriétaire de la boisson gazeuse a maintenant remplacé Vicky et signé Vijay Deverakonda pour la même marque.

Vijay Deverakonda est le nouveau garçon aux yeux bleus pour toutes les sociétés d’approbation

La source ajoute en outre que Vicky a même tourné pour quelques parties de la publicité, mais plus tard, sa partie a été abandonnée et l’accord avec la marque a été annulé. Cependant, la raison précise de ce remplacement est mieux connue du grand public. On dit que même Vicky n’était pas au courant que Vijay le remplaçait. La star de Liger a obtenu un montant énorme pour faire cette approbation et il a rendu une justice extrême à son chèque de paie. Vijay Deverakonda était à Mumbai, et il a tourné pendant deux à trois jours dans la ville du film pour la publicité. Le propriétaire de la marque est extrêmement satisfait du résultat et a hâte que le monde le regarde, conclut la source.

Vicky Kaushal est surtout connue pour ses talents d’acteur et il n’y a pas de match pour l’action, mais quand il s’agit de se commercialiser, il n’a jamais montré son intérêt à se vendre en tant que produit, affirme une source proche de lui. L’acteur pense qu’il est un interprète et même s’il perd des mentions, ce n’est pas grave pour lui, mais oui, s’il perd un bon film cette fois-là, il sent qu’il doit travailler davantage sur ses efforts car il veut toujours être le meilleur quand il s’agit d’agir.