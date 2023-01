Vicky Kaushal essaiera Chhatrapati Sambhaji Maharaj dans son prochain projet avec Laxman Utekar ? Voici ce que nous savons

Vicky Kaushal a reçu l’amour pour sa dernière sortie, Govinda Naam Mera, ensuite il sera vu dans Laxman Utekar avec également Sara Ali Khan. Le film est présenté comme une histoire de comédie romantique d’un couple marié qui lutte pour obtenir une nouvelle maison par l’intermédiaire du Premier ministre Awas Yojana. Bien que peu d’informations soient disponibles à ce sujet, l’acteur a déjà collaboré avec le réalisateur pour le prochain projet. Le prochain duo acteur-réalisateur est un drame guerrier à gros budget.

Apparemment, le prochain film de Laxman Utekar est un film historique sur la vie de Sambhaji Raje et Vicky Kaushal jouerait le rôle principal. Le réalisateur envisage depuis longtemps de faire un film sur le deuxième Chatrapati de l’Empire Maratha. Enfin, il a intégré une équipe de talents créatifs et techniques de premier ordre. Ayant travaillé sur le projet au cours des six derniers mois, il s’agit d’un projet ambitieux du cinéaste et il est prêt à lui donner vie. Il ne ménage aucun effort pour le rendre aussi grandiose que possible.

Vicky Kaushal prendra la place du guerrier Chhatrapati Sambhaji Maharaj, le fils aîné du roi Chhatrapati Shivaji Maharaj, fondateur de l’empire Maratha. Le rapport de Peeping Moon ajoute que l’écriture est terminée et que le cinéaste est actuellement en pleine pré-production avec l’équipe. Offrant un soutien total, Dinesh Vijan a consacré un énorme budget pour faire de ce film un véritable spectacle visuel.

Vicky commencera le tournage du film historique plus grand que nature après avoir terminé le réalisateur Sam Bahadur de Meghna Gulzar. L’acteur était également censé jouer dans The Immortal Ashwathama d’Aditya Dhar, qui a été mis de côté pendant longtemps, mais il s’est retiré du film. Côté travail, on le verra ensuite dans Sam Bahadur aux côtés de Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh.