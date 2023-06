Vicky Kaushal donne un câlin chaleureux à Kriti Sanon à Zara Hatke Zara Bachke bash, les fans plaisantent ‘Katrina dekhegi toh…’

Vicky Kaushal partage un câlin chaleureux avec Kriti Sanon à Zara Hatke Zara Bachke success bash

Vicky Kaushal profite actuellement du succès de sa récente sortie Zara Hatke Zara Bachke. Alors que le film franchissait la barre des 50 crores de roupies au box-office, les réalisateurs du film ont organisé une fête à succès à Mumbai, à laquelle ont assisté un certain nombre de personnalités célèbres de Bollywood. Une vidéo fait maintenant le tour des médias sociaux dans laquelle Vicky peut être vue en train de traiter Kriti Sanon avec un câlin chaleureux et serré à son arrivée à l’événement. La vidéo a des fans qui plaisantent sur la réaction de Katrina après avoir regardé le film.

Lundi, Viral Bhayani a publié une vidéo dans laquelle Vicky Kaushal a été vue en train d’accueillir chaleureusement Kriti Sanon alors qu’elle arrivait pour le succès de son film Zara Hatke Zara Bachke. L’actrice a été vue vêtue d’une robe courte moulante bleue à licou et tandis que l’acteur a été vu portant un sweat à capuche noir avec le titre du film imprimé dessus. Plus tard, l’actrice a également été vue en train d’étreindre Sara Ali Khan qui portait des tenues décontractées, un t-shirt blanc avec le titre du film et un jean bleu.





Après avoir regardé la vidéo, les fans ont commencé à faire des blagues sur la réaction de Katrina Kaif à son mari et acteur Vicky Kaushal étreignant Kriti Sanon. L’un des commentaires disait: « Katrina mam ka 500 grammes khun kam hua (les plaquettes sanguines de madame Katrina pourraient avoir chuté de 500 grammes). » Un autre a écrit: « Si Katrina voit cela, Vicky sera frappée). » Un autre a écrit: « Kaushal montre ses vraies couleurs, Katrina Kaif. » Un autre a écrit: « Katrina Kaif se bat avec ton mari, il serre Kriti dans ses bras. »

Dirigée par Laxman Utekar, Zara Hatke Zara Bachke met en vedette Sara Ali Khan et Vicky Kaushal. Le film est sorti en salles le 2 juin et s’est ouvert à une réponse positive du public qui s’est également reflétée dans la collection au box-office. Le film a collecté Rs 74,40 crore au box-office en 11 jours.

Pendant ce temps, Vicky Kaushal sera ensuite vue dans le film Sam Bahadur qui est un biopic dirigé par Meghna Gulzar et basé sur le défunt maréchal Sam Manekshaw. Le film met également en vedette Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh, entre autres. Le film devrait sortir le 1er décembre.

D’autre part, Kriti Sanon sera ensuite vue dans le film Ganapath: Part 1 qui met également en vedette sa co-vedette d’Heropanti Tiger Shroff. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan et Elli AvrRam dans le film. Dirigé par Vikas Bahl, le film devrait sortir le 20 octobre.

