Vicky Kaushal bat son record personnel de soulevé de terre après la récupération de COVID, Tiger Shroff laisse tomber un commentaire

L’acteur de Bollywood Vicky Kaushal a en effet surmonté le processus de « récupération lente post-COVID » en réussissant un soulevé de terre lors de sa séance d’entraînement samedi.

Fixant des objectifs de fitness majeurs à ses fans, l’acteur d' »URI » a pris son compte Instagram et a partagé une vidéo de lui-même en train de clouer un soulevé de terre au gymnase. La vidéo montre également son entraîneur dans un état d’euphorie après que Vicky a atteint un nouveau « record personnel » de levage de poids lourds après sa récupération COVID-19.

Dans la légende, Vicky a écrit: « Après une lente reprise post-covid, nous avons finalement réussi à battre un nouveau record personnel avec des soulevés de terre. Alors oui, nous étions des garçons heureux dans le parc ce matin! »

La publication a été appréciée par plus de 2 fans de lakh et des célébrités, dont Tiger Shroff, Sidharth Malhotra, Hrithik Roshan et Ayushmann Khurrana, tandis que beaucoup ont laissé des commentaires adorables.

Tiger, qui est lui-même un passionné de fitness, a été étonné par la vidéo de Vicky alors qu’il sonnait dans la section des commentaires et écrivait: « Quel ascenseur frère! » Sur une note connexe, Vicky avait été testée positive pour COVID-19 le 5 avril .

Il a annoncé la nouvelle sur son Instagram en publiant une déclaration à ce moment-là qui disait : « Malgré tous les soins et précautions, malheureusement, j’ai été testé positif pour COVID-19. Suivant tous les protocoles essentiels, je suis en quarantaine à domicile, je prends des médicaments. comme prescrit par mon médecin. » Il a été testé négatif pour l’infection mortelle le 16 avril, et depuis lors, il s’efforce sincèrement de reprendre des forces.

Récemment, à part Vicky, Katrina Kaif, Akshay Kumar, Govinda, Paresh Rawal, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et Rohit Saraf, entre autres, avaient été testés positifs pour COVID-19.

Plus tôt, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Arjun Kapoor, Malaika Arora et quelques autres ont également été infectés par le virus.

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Vicky a plusieurs projets en préparation, notamment « Udham Singh », « The Immortal Ashwatthama », « Takht » et « Sam Bahadur ».