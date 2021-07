Vicky Kaushal accueille son « copain » chez lui et achète une nouvelle voiture chic Range Rover | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice Vicky Kaushal, qui a récemment pris la vedette après avoir établi un nouveau record pour lui-même avec des soulevés de terre après une lente reprise post-COVID est à nouveau dans les nouvelles.

Oui, tu l’as bien lu. Vicky a laissé une photo de lui avec son nouveau copain. Eh bien, l’acteur a acheté une nouvelle voiture chic qu’il a qualifiée de copain.

Présentant son pote à ses fans, il a écrit, « Bienvenue à la maison mon pote !

Merci Navnit Motors Jaguar Land Rover Mumbai, pour une expérience incroyable.

@landrover.navnit moteurs @landrover_in..”

Sur la photo, on peut voir Vicky posant avec sa nouvelle voiture Range Rover et tout sourire en posant à côté du tout nouveau SUV de luxe.

Range Rover est une voiture 4×4 produite par Land Rover, une marque et une sous-marque de Jaguar Land Rover. La gamme Range Rover a été lancée en 1970 par British Leyland. Il s’agit d’un SUV de luxe à cinq places et son prix est compris entre Rs 2,40 crores et Rs 4,38 crores et est disponible en huit variantes différentes.

Eh bien, ce n’est pas la seule voiture de luxe que possède Vicky, il a aussi une Mercedes Benz GLC et une BMW X5.

Sur le plan du travail, Vicky sera prochainement vue dans le prochain biopic de Meghna Gulzar sur Sam Manekshaw intitulé « Sam Bahadur ».

Il a également le biopic d’Udham Singh, intitulé ‘Sardar Udham Singh’ réalisé par Shoojit Sircar. L’acteur sera également vu dans la comédie dramatique ‘Mr Lele’.