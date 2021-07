Vicky Kaushal accueille chez elle une nouvelle voiture de luxe d’une valeur de plus de 2 crores de roupies, partage une photo

Le garçon au chocolat de Bollywood, Vicky Kaushal s’est fait une place au fil des ans dans l’industrie et maintenant l’acteur s’est récompensé avec une nouvelle voiture de luxe à l’allure chic. Vicky est devenue l’heureuse propriétaire d’un SUV de luxe d’une valeur de plus de 2 crores de roupies.

S’adressant à Instagram, l’acteur de ‘Raazi’ a partagé une photo de lui debout à côté de sa nouvelle voiture avec un large sourire sur le visage. « Bienvenue à la maison mon pote ! Merci Navnit Motors Jaguar Land Rover Mumbai, pour une expérience incroyable. @landrover.navnit motors @landrover_in », a-t-il écrit dans sa légende.

Peu de temps après avoir partagé la publication, les fans et amis de Vicky l’ont félicité et ont fait l’éloge de sa nouvelle voiture. Son ami et réalisateur d’Uri, Aditya Dhar s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit : « Shotgun !! Félicitations simples Bhai !! Aise he Mehnat aur Tarakki karo !!” Sophie Choudry a commenté : « Tellement génial !!! Moubarak », tandis que Sayani Gupta a écrit « Stunner ». Nimrat Kaur a également laissé tomber des emojis de feu dans les commentaires.

Selon un rapport de cardekho.com, la voiture Land Rover Range Rover de Vicky est un luxe à 5 places disponible dans une gamme de prix de Rs. 2,10 – 4,38 crores. Le SUV est disponible en huit variantes.

Pendant ce temps, Vicky a également fait les gros titres de sa relation supposée avec l’acteur Katrina Kaif. Vicky a été aperçue plusieurs fois à la résidence de l’acteur. Alors que le couple n’a encore fait aucune annonce officielle, le frère de Sonam Kapoor, l’acteur Harsh Varrdhan Kapoor, a confirmé que les deux étaient ensemble.

Lors d’une émission de discussion avec Zoom, lorsqu’on a demandé à Harsh Varrdhan quelle relation avec l’industrie cinématographique pense-t-il être vraie ou une décision de relations publiques? Il a répondu: « Vicky et Katrina sont ensemble, c’est vrai » mais a rapidement ajouté: « Est-ce que je vais avoir des ennuis pour ça? »

Côté travail, Vicky Kaushal a des films comme « The Immortal Ashwathama », « Sardar Udham Singh » et un biopic sur Sam Manekshaw en préparation.