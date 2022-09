Les stars de Bollywood sont les plus décontractées à l’aéroport : Les stars de Bollywood choisissent toujours leurs tenues pour toute fête, événement promotionnel, projection, salle de sport, etc. Les stars de Bollywood affichent également leur look d’aéroport. Ils choisissent le look parfait pour l’aéroport. Les paps les attendent également, et les fans attendent également avec impatience leur tenue d’aéroport. Récemment, nous avons repéré Vicky Kaushal en tenue décontractée, où il a opté pour un t-shirt noir et une cargaison marron. Nous avons également repéré l’actrice de Shamshera Vaani Kapoor dans une robe décontractée où elle a opté pour un haut et un pardessus de couleur beige, et elle l’a associé à un pantalon noir. Dans cette vidéo, regardons les looks d’aéroport décontractés des stars de Bollywood. Regarder la vidéo.