Vicky Kaushal a été REJETÉE pour un rôle dans Jab Tak Hai Jaan de Katrina Kaif avec Shah Rukh Khan

Vicky Kaushal est souvent confondu par les internautes quant à savoir s’il est un internaute ou un étranger, car son parcours et son combat ne sont pas inférieurs à ceux d’un étranger. Il a fait ses débuts avec Masaan, un film de Neeraj Gyawan avec Richa Chadha et Pankaj Tripathi qui a touché des millions de cœurs, et plus tard, il est devenu un affichiste national avec la sortie d’URI. L’acteur connaît actuellement le succès avec sa dernière sortie. Zara Hatke Zara Bachke a également fait face à de nombreux refus pour se faire remarquer ; il fut un temps où il fut rejeté pour un second rôle dans le film Jab Tak Hai Jaan de Katrina Kaif, avec Shah Rukh Khan dans le rôle principal.

Vicky Kaushal a été rejetée pour le rôle de Sharib Hashmi dans Jab Tak Hai Jaan.

Vicky Kaushal aurait auditionné pour Jab Tak Hai Jaan, où Katrina Kaif était une des principales dames. Il est rapporté que Vicky a été rejetée pour jouer le rôle d’ami de Shah Rukh Khan dans le film, qui a ensuite été joué par l’acteur de Family Man Sharib Hashmi, qui a joué de manière intéressante le rôle d’un agent de sécurité dans Vicky Kaushal et Sara Ali Khan’s Zara Hatke, Zara Bachke . La vie apporte en effet des surprises inattendues.

Vicky Kaushal, qui est apparue dans l’émission de Karan Johar, a expliqué que nombreux étaient ceux qui l’interrogent sur le fait d’être un enfant vedette ou un étranger. Le père de Vicky, Sham Kaushal, est un réalisateur d’action, et il a fait de nombreux films, dont Fantôme de Kabir Khan, où Katrina a joué le rôle principal. Le parcours de Vicky Kaushal a été remarquable. En parlant de Jab Tak Hai Jaan, il est intéressant de noter que Katrina Kaif n’était pas le premier choix pour le film, mais Deepika Padukone l’a refusé plus tard en raison de problèmes de date, et c’est ainsi que Katrina a mis le film en sac. Jab Tak Hai Jaan était le dernier effort de réalisation de Yash Chopra.