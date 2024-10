Vickie Sawyer, candidate républicaine au Sénat du district 37 du NC, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs lors de l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The Charlotte Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Vickie Sawyer

Date de naissance (mois, jour et année) : 8 août 1975

Site Web de la campagne ou page de médias sociaux : sawyernc.com

Profession: Propriétaire d’entreprise familiale et sénateur

Éducation: UNC Charlotte – Éducation

Avez-vous déjà été candidat à une élection ? (Veuillez énumérer les postes antérieurs recherchés ou occupés)

Sénat NC – 2018, 2020, 2022 et 2024

Veuillez énumérer vos points forts de l’implication civique

2014 – Premier référendum sur les obligations scolaires de nos écoles, 2005-2010 – Président et membre du conseil d’administration du PTO, 2010-2018 Entraîneur des filles et des femmes pour le sport, 2014-2018 Iredell Co Membre du conseil d’administration républicain, 2018-aujourd’hui Membre de l’Ordre fraternel de la police, 2023-2024 Présidente du Caucus républicain des femmes, 2022-2024 Coprésidente du Caucus conjoint des femmes, 2020 à aujourd’hui Coprésidente du Caucus des arts

Charlotte, le comté de Mecklenburg et la plupart des villes du comté sont d’accord avec un projet de loi visant à obtenir l’autorisation de la législature pour un référendum sur la taxe de vente afin de payer les transports en commun et autres transports. Si vous êtes élu, soutiendriez-vous un projet de loi permettant d’inscrire l’augmentation de la taxe de vente sur le bulletin de vote ? Pourquoi ou pourquoi pas ?*

En tant que coprésident du Sénat des transports, les dirigeants élus de Charlotte et le monde des affaires ont communiqué avec moi au sujet de leur projet de loi. L’augmentation du financement des transports est la pierre angulaire de mon service au sein de la NCGA, comme en témoigne mon travail à la tête de la Commission NC Ten. Au cours de mon mandat en tant que président des transports, la NCGA a augmenté l’investissement annuel dans le transport de 700 millions par an. Je m’engage à trouver davantage de solutions pour résoudre notre infrastructure de transport.

En Caroline du Nord, l’avortement est interdit après 12 semaines. Les hommes politiques de l’État, dont le candidat au poste de gouverneur Mark Robinson, ont déclaré vouloir restreindre encore davantage l’avortement. Soutenez-vous les restrictions actuelles de l’État en matière d’avortement et quelle est votre approche pour légiférer sur les questions liées à la santé reproductive ?

En tant que l’une des principales collaboratrices du SB20, j’ai travaillé pour garantir la protection des droits des femmes en élargissant les exceptions de l’État en matière d’avortement, en finançant les congés familiaux pour les employés de l’État et en fournissant des ressources supplémentaires pour le placement en famille d’accueil et l’adoption. La législation actuelle est une approche sensée qui permet aux femmes de choisir, offre des options pour les situations difficiles pendant la grossesse et soutient les femmes et les enfants.

Selon vous, quel est le plus gros problème auquel vos électeurs sont confrontés, et que feriez-vous pour y remédier si vous êtes élu ?

Investissement dans les infrastructures de transport et rétablissement de l’ouragan Helene pour nos voisins de l’ouest de la Caroline du Nord.

Alors que les taux de crimes violents diminuent à l’échelle nationale, ils augmentent dans les grandes villes de Caroline du Nord comme Charlotte et Raleigh. Comment aborderiez-vous le problème de la hausse des taux de crimes violents et quel est, selon vous, le rôle du législateur en matière de sécurité publique ?

La NCGA a promulgué des lois pour protéger nos citoyens. Une loi ne vaut que par l’organisme qui l’applique. Il est du devoir des gouvernements locaux de financer et de soutenir pleinement nos bureaux de police municipale et de shérif afin qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer la sécurité de nos communautés.

Même si l’inflation a ralenti, la hausse des prix continue d’inquiéter les résidents de Caroline du Nord. Comment garantirez-vous que vos électeurs ont les moyens de subvenir aux besoins de base comme les soins de santé, la nourriture et le logement ?

Augmenter les impôts des familles déjà financièrement accablées par l’inflation est problématique. L’Assemblée générale a progressivement réduit l’impôt sur le revenu des personnes physiques à 3,99 à partir de 2026. Nous avons également augmenté le montant de la déduction à 25 500. Nous continuons également de supprimer les réglementations lourdes qui sont punitives pour les propriétaires de petites entreprises et qui étouffent l’économie. Réduire les formalités administratives et laisser plus d’argent dans les poches des familles est le meilleur remède contre l’inflation.

Y a-t-il une politique de votre parti avec laquelle vous n’êtes pas d’accord ?

La beauté de notre système de gouvernement est que nous pouvons ouvertement être en désaccord sur une politique et parvenir à un compromis. À cet égard, le Parti républicain n’est pas différent. Au lieu d’attirer l’attention sur les points de désaccord, je me concentre sur la création de solutions et la recherche d’un terrain d’entente.