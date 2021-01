Ils disent qu’un jour vous êtes fou de chien et que le lendemain vous êtes les chats miaulent – et c’est un adage que les stars de la réalité apprendront peut-être plus vite que la plupart des autres.

Avec les colocataires de Big Brother, les chanteurs de X Factor, les camarades de camp I’m A Celeb et d’autres remplissant des pouces de colonne au cours des dernières décennies, on a peut-être l’impression qu’il y a eu une porte tournante apparemment sans fin de stars imposée au public – avant d’être presque aussi vite oublié.

La légende de Geordie Shore, Vicky Pattison, a maintenant passé une décennie sous les projecteurs après avoir fait irruption sur les écrans de télévision en tant que membre de la distribution de la scandaleuse émission de télé-réalité MTV en 2011.

Mais déjà la femme de 33 ans craint qu’elle ne se dirige vers le tas de ferraille de la star de télé-réalité – après une rencontre embarrassante avec la candidate de Love Island 2019, Anna Vakili, 30 ans, a mis son pouvoir de star en perspective.







S’ouvrant sur une expérience humiliante sur le tapis rouge, Vicky a déclaré au Sun dimanche: «J’ai dit à Anna: ‘C’est tellement agréable de vous rencontrer, je suis une grande fan’.

«Et elle m’a juste tendu son sac à main pour que je puisse le tenir pendant qu’elle prenait une photo avec quelqu’un.

«Je suis juste resté là à penser: ‘Je suis Vicky * g Pattison. J’ai gagné la jungle il y a quelques années et je tiens ici le sac à main d’Anna Vakili. Suis-je tombé aussi loin?







«Ce n’était pas un grand moment pour moi du point de vue de l’ego, mais nous avons tous besoin d’être ramenés sur terre parfois.

Alors que Vicky s’est peut-être fait un nom pour ses fêtes sauvages et ses rencontres scandaleuses sur Gordie Shore au début de la dernière décennie, elle a depuis continué à construire une carrière de présentatrice impressionnante.

La fille de la télé a été la gagnante de la série 2015 de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! qui lui a servi de tremplin pour commencer une nouvelle vie devant la caméra en tant que présentatrice et animatrice.

Elle dirige des segments sur This Morning depuis 2016 et a été co-présentée de I’m A Celeb: Extra Camp la même année.

Alors que l’année dernière, elle est passée aux heures de grande écoute du week-end en devenant présentatrice de segment sur le très populaire Saturday Night Takeaway de Ant & Dec.

Alors que sa vie de rencontres autrefois sauvage a atteint un nouveau niveau de bonheur après être tombée amoureuse de l’ancienne star de TOWIE Ercan Ram avec qui elle sort depuis 2019.