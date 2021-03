«Allo» Allo! La star Vicki Michelle a averti que l’annulation de la culture tue le sens de l’humour britannique.

Après qu’une série d’émissions a été confrontée à des réactions négatives sur les réseaux sociaux et a même été retirée des services de streaming après avoir été qualifiée de choquante et inappropriée, l’actrice a insisté sur le fait que les émissions débattues n’étaient pas créées pour offenser les gens.

Le joueur de 70 ans, surtout connu pour avoir joué Yvette dans la sitcom de la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré lors d’une discussion exclusive avec le Mirror: « Le politiquement correct est devenu ridicule. »

S’exprimant avant la nouvelle série de sitcom radio Barmy Dale alors que sa fille Lou, 31 ans, rejoint le casting en tant que progéniture de son personnage, Vicki a déclaré: « Je pense que vous devez tracer une ligne, mais nous ne devons pas être stupides, et vraiment si vous interviewiez la plupart des gens du pays, ils diraient «que diable se passe-t-il?

« Mais ce sont les rares qui apportent des choses stupides. Quelqu'un m'a dit que vous ne pouvez pas dire » chambre principale « , alors dites-vous » chambre de la maîtresse « ? C'est en fait de la comédie.







« Certaines choses sont vraiment importantes et je pense que vous devez mettre ces choses au premier plan, mais pour l’amour de Dieu, n’effrayons pas les gens. »

Elle a ajouté: «Je pense que les gens ont peur de parler aux autres maintenant parce qu’ils ont peur de dire quelque chose qui pourrait les offenser.

«Les Britanniques ont toujours eu cette capacité à rire d’eux-mêmes et quand on perd ça, où est la comédie? Où est le plaisir?

« Je pense que nous devrions conserver notre comédie. Si vous la soumettez à un vote général, ils diront » assez « , ne regardons pas trop loin dans les choses et gardons notre sens de l’humour.

« Les gens sont tellement en colère contre tout. »

Lou, une comédienne à succès qui a terminé troisième d’un concours contre des bandes dessinées chevronnées qui se sont avérées être sa toute première performance en direct, a déclaré que des stand-ups comme Frankie Boyle semblent s’en tirer bien plus que les sitcoms télévisés.

Et Vicki a ajouté: « Regardons les choses en face, ‘Allo’ Allo! Parle de la guerre, donc c’était assez difficile au début, mais aucune de ces émissions n’a été écrite pour offenser qui que ce soit, ces émissions ont été écrites pour faire rire les gens et elles étaient aimées. le pays.

« Ils ont été poussés à faire rire les gens, pas à insulter ou blesser les gens, mais maintenant vous pouvez trouver quelque chose d'offensant dans n'importe quoi et nous devenons trop sérieux. »







Alors que Vicki et Lou ont déjà travaillé ensemble au théâtre, les nouveaux épisodes de Barmy Dale seront leur premier projet radiophonique commun, et ils ont hâte que les fans l’entendent.

À propos de son travail avec sa fille, Vicki a déclaré: «C’est fabuleux parce que nous sommes en quelque sorte sur la même longueur d’onde et que nous avons les mêmes cerveaux de comédie.

« Il y a de l’espoir que Barmy Dale pourrait être transformé en une série télévisée qui serait géniale. Ils vont écrire un scénario et ça a été assez réussi.

« C’est un bon scénario et quand je l’ai lu, ça me faisait rire aux éclats et très peu de scripts le font. »

Lou a ajouté: « J’ai ri aussi et tout ne fait pas ça. Maman trouvera parfois des choses drôles que je n’aime pas parce que je suis de cette époque différente, mais c’était juste drôle dans tous les domaines. »

Vicki a déclaré que Barmy Dale fera rire les gens, tout comme les émissions humoristiques qu'elle a réalisées dans le passé.







Elle a dit que les écrivains se sont inspirés d’émissions comme «Allo» Allo! et Êtes-vous servi?, ce qui signifie qu’il est rempli de bon humour britannique à l’ancienne.

Expliquant l’histoire de la série, Vicki a déclaré: «Je suis mariée à Percy ‘Branston’ Edwards, je l’ai épousé assez jeune et je savais qu’il était dans le domaine du crime.

«Il est à l’intérieur mais il s’est échappé mais il a fait sauter beaucoup de monde et c’est pourquoi il a gagné le surnom de Branston parce qu’il avait l’habitude de mariner ses victimes. Je suis comme, ça ne devrait pas être drôle parce qu’il tue des tas de gens mais c’est le cas! Le Noël [Vicki’s first episode] C’était vraiment drôle, ils essayaient de se débarrasser d’un corps en le laissant sur un toit dans un costume de Père Noël.

« Ça ne me dérange pas, je suis un peu dur et je vis en Espagne mais je découvre qu’il s’est échappé alors je retrouve ma fille, et c’est là que Lou-Lou entre en jeu. »

Sa fille a ajouté: « Je joue Tracy, la fille d’Angie et de Percy, je suppose que j’aurais pu suivre les traces de mes parents et devenir ce gangster brutal mais je suis en fait infirmière parce que je voulais prendre soin des gens – alors je ‘ Je suis en quelque sorte le contraire d’eux. »

Lou a été inspirée de devenir actrice après avoir vu sa mère perfectionner son art dès son plus jeune âge.

Elle a déclaré: « Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais comme un petit bébé valise, je serais juste avec maman pour tout ce qu'elle a fait et j'ai vu tous ces autres grands comédiens avec lesquels elle travaillait aussi, alors je en quelque sorte tout vu dès le début et je l'ai absorbé, alors je suis tombé naturellement dedans.







« J’ai adoré ça aussi, ce n’est pas comme si j’étais obligé de m’asseoir et de le regarder, j’adorais regarder les pièces de théâtre et m’asseoir dans les vestiaires et écouter le tannoy. »

Vicki, qui a participé à I’m A Celebrity en 2014 et admet qu’elle adorerait aller à Strictly Come Dancing, a déclaré: « Elle venait me voir avec un panto et elle montait sur scène, même quand elle était un tout petit nous imaginerions un petit croquis qu’elle pourrait faire.

«J’en ai fait un à peu près chaque année, sauf quand j’étais dans I’m A Celebrity et elle parlait à tout le monde et elle a beaucoup appris en écoutant et en regardant.

«Quand elle était à l’école, son professeur d’art dramatique a juste dit qu’elle était brillante.

« Elle a fait Miss Hannigan à l’école puis j’ai fini par le faire plus tard et elle me donnait des conseils. »

* Barmy Dale, qui a récemment été classée dans le top 10 des sitcoms sur Internet, revient avec une nouvelle série le 1er avril et est disponible sur toutes les plateformes de podcast

* Vicki devrait jouer dans une production de Hello, Norma Jean au Southwold Theatre sur la côte

* Vicki part en tournée théâtrale avec la comédie Dirty Dusting aux côtés de Leah Bell et Vicky Entwistle plus tard cette année