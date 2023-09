Vicki Michelle d’Allo a le cœur brisé après la mort de sa « petite sœur » alors qu’elle rend hommage après que « des centaines » aient assisté aux funérailles

ALLO’ Vicki Michelle d’Allo a rendu un hommage touchant à sa « petite sœur » Suzie après ses funérailles plus tôt cette semaine.

L’actrice de 72 ans a partagé quelques mots réconfortants sur les réseaux sociaux.

Instagram

Vicki Michelle a rendu un hommage touchant à sa « petite sœur » Suzie[/caption] Inconnu, clair avec tableau photo

Vicki a joué Yvette dans Allo’ Allo’[/caption]

Vicki, qui jouait Yvette Carte-Blanche dans la neige de la BBC, a posté une photo d’elle avec Suzie et sa fille Susie.

Elle a écrit sur Instagram : « J’ai dit au revoir à ma belle petite sœur Suzie cette semaine.

« Belle à l’intérieur et à l’extérieur.

« Des centaines de personnes sont venues nous dire au revoir. Elle était tellement aimée.

« Merveilleux souvenir avec Suzie et sa fille Susie.

« RIP Belle sœur. Soyez heureux dans votre nouvelle maison. Amour Toi.

#Navré. »

Beaucoup ont profité de la section commentaires pour partager leurs condoléances.

L’un d’eux a écrit : « C’était une charmante dame elle vivra dans sa belle fille déchirer belle dame .»

Un autre a déclaré : « Toutes mes condoléances pour votre perte Vicki, c’est une belle photo et je suis sûr que vous vous souviendrez de tous les bons moments passés ensemble. »

« Je suis vraiment désolé pour votre perte, qu’elle repose en paix », a commenté un troisième.

Vicki a également une autre sœur – l’actrice Ann Michelle.

Avant son passage dans Allo’ Allo’ dans les années 80, Vicki est apparue dans plusieurs émissions de télévision populaires.

Certains incluent The Dawson Watch, Minder et Cannon and Ball.

Plus récemment, Vicki est apparue dans EastEnders, Doctors et Emmerdale.

La star a également participé à des émissions de télé-réalité telles que Celebrity Masterchef et I’m A Celeb.

Caractéristiques du Rex