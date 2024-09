Vicki Gunvalson qualifie son ex-amie Tamra Judge de « bonne actrice » après une vidéo où elle pleure

Vicki Gunvalson pense que Tamra Judge est une « bonne actrice ».

L’OG de l’OC a critiqué son ancienne amie, Tamra Judge, pour avoir publié une vidéo Instagram dans laquelle elle sanglotait et suppliait Gunvalson d’arrêter de parler de sa fille Sidney Barney.

« Y a-t-il eu des larmes ? Il n’y a pas eu de larmes. C’est une bonne actrice », a-t-elle déclaré à Dax Holt dans l’épisode de mercredi de la « Podcast Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glyn » lorsqu’on lui a demandé si elle avait vu la vidéo.

Vicki Gunvalson a qualifié Tamra Judge de « bonne actrice » dans l’épisode de mercredi de « Hollywood Raw Podcast avec Dax Holt et Adam Glyn ». YouTube/@HollywoodRaw

Le juge avait précédemment publié un clip où elle sanglotait, mais Gunvalson a affirmé qu’il n’y avait « pas de larmes ». tamrajudge/instagram

La star de « Real Housewives of Orange County » a ensuite remis en question les motivations de Judge lors de la publication de la vidéo, affirmant qu’elle aurait pu simplement appeler si elle ressentait « vraiment » cela.

« Elle veut de l’attention. C’est ce qu’elle veut. Elle veut de l’attention », a-t-elle dit, affirmant que si Judge « se souciait vraiment » d’elle ou de leur amitié, elle l’aurait contactée pour en discuter.

« Nous n’avons pas besoin de montrer quoi que ce soit au public, donc je pense que tout cela est une connerie. Je pense qu’elle cherchait juste à créer un effet dramatique », a-t-elle théorisé.

Le président de Coto Insurance, 62 ans, a en outre précisé qu’ils n’avaient qu’une « amitié de travail » parce que «[true] « Les amis ne traitent pas leurs amis de cette façon. »

Gunvalson a commenté : « Elle veut de l’attention. C’est ce qu’elle veut. Elle veut de l’attention. » Podcast Mon amie et mon âme sœur

Les deux ont été amis pendant des années avant de se brouiller en 2023. JOCE/Bauergriffin.com / MEGA

Gunvalson a également déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir fait « pleurer » Judge, 57 ans, car elle évoque toujours sa relation éloignée avec sa fille.

« Non, elle n’arrête pas d’en parler. À chaque saison, elle dit : « Ma fille ne me parle pas ». Si vous ne voulez pas que les gens le sachent, arrêtez d’en parler », a-t-elle déclaré.

Au milieu de leur querelle, Gunvalson a reproché au juge d’avoir une relation « merdique » avec Barney, 25 ans.

« Présentez vos excuses, arrangez-vous et passez à autre chose ! Réconciliez-vous avec votre fille ! C’est assez simple », a déclaré Gunvalson dans l’épisode de la semaine dernière de son podcast, « My Friend, My Soulmate, My Podcast ».

Le juge avait auparavant demandé à Gunvalson d’arrêter de parler de sa relation éloignée avec sa fille Sidney. tamrajudge/Instagram

Le juge a précédemment expliqué que Sidney s’était rangée du côté de son ex-mari, Simon Barney, après leur divorce. Getty Images

Le juge a ensuite supplié Gunvalson d’arrêter de parler de son expérience « douloureuse » de « perte d’un enfant » dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Tu as gagné, Vicki. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais tu l’as. Tu as gagné, OK ? Tu me donnes des coups de pied quand je suis à terre. Tu me fais mal tout le temps. Je ne peux plus le faire. Je ne veux plus participer à ça. Tu peux avoir ma place dans l’émission. Tu peux avoir tout ce que tu veux. S’il te plaît, laisse ma famille tranquille. S’il te plaît ! Je ne peux pas faire ça », a-t-elle sangloté dans une vidéo.

La juge est éloignée de sa fille depuis qu’elle a entamé son divorce tumultueux avec son ex-mari Simon Barney en 2011.

« Malheureusement, Sidney est du côté de Simon. Elle ne parle pas vraiment à aucun d’entre nous. C’est difficile. C’est comme si votre enfant était mort, mais qu’il était toujours en vie », a déclaré Judge lors d’un épisode de « RHOC » en juillet.