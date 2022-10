Vicki Gunvaldson confirme qu’elle a filmé des scènes du RHOC au milieu d’un retour possible – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Vicki Gunvalson60 ans, a clarifié ce qui se passe réellement, au milieu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait revenir Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. La beauté blonde a parlé à Page 6 à BravoCon sur le sujet, et bien qu’elle admette avoir “filmé” certaines scènes, elle dit que ça s’arrête là. “Je n’ai pas été choisie comme une” femme au foyer “à plein temps ni même une” amie de “”, a-t-elle déclaré vendredi. “J’ai filmé une scène avec Tamra et Shannon qui était amusante et le tournage me manque. Mais rien de plus. Vicki aurait filmé avec les membres actuels de la distribution Juge Tamra, 54 ans, et Shannon Beador58 ans, en septembre.

Elle a également précisé qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre le trio. “Etait bon! Nous allons tous bien », a-t-elle déclaré. « J’étais dans la chambre de Tamra ce matin et je suis sorti avec Shannon la nuit dernière. Alors tout va bien. Tout s’est bien passé. Elle a cependant reconnu qu’elle et Shannon “avaient cessé de parler” pendant un certain temps. “Tamra et moi n’avons jamais vraiment été dans un mauvais endroit”, a-t-elle expliqué. « Nous étions bien. Shannon et moi avons juste arrêté de parler pour une raison quelconque. Et il n’y a vraiment pas eu de brouille ni même de problème spécifique. Nous nous sommes juste tendu la main et nous sommes de retour. Les fans se souviendront que Vicki a été renvoyée de la série emblématique Bravo en 2020, après avoir joué pendant près d’une décennie et demie. Elle est revenue plus tard à Voyage ultime entre filles Saison 2 avec Tamra.

Vicki a eu plusieurs remaniements personnels depuis qu’elle a quitté la série. Après sa rupture avec son fiancé Steve Lodge, 64, une source nous a dit qu’elle avait “constamment pleuré”. “Elle avait vraiment du mal”, a déclaré l’initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en octobre 2021. « Elle a partagé la rupture de Steve avec les dames à son arrivée. Elle était si bouleversée et pleurait constamment qu’elle pouvait à peine participer à quoi que ce soit parce qu’elle était si bouleversée. Les dames ont essayé très fort avec elle et de l’inclure, mais en vain. Elle voulait qu’on la laisse seule.

Pourtant, à BravoCon, l’icône de la réalité semblait être de bonne humeur alors qu’elle saluait les membres de la presse lors de l’événement du 14 octobre dans une vidéo publiée sur son compte Instagram vendredi. “Beaucoup de célébrités, beaucoup de plaisir”, a-t-elle déclaré en déplaçant son appareil photo sur le tapis bondé. “Vous êtes avec cette franchise depuis plus longtemps que quiconque … vous êtes la reine”, a déclaré l’un de ses 1,1 million de followers dans le fil des commentaires.

