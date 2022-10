«Vicieux, biaisé»: Trump attaque un juge dans un procès pour fraude à New York

NEW YORK (AP) – Donald Trump s’en prend au juge chargé du procès pour fraude du procureur général de New York contre lui et sa société, le qualifiant de « vicieux, biaisé et méchant » dans un article sur les réseaux sociaux quelques jours avant le premier tribunal de l’affaire audience.

L’ancien président, qui a été du côté des perdants des décisions du juge Arthur Engoron dans le passé, a associé les critiques de vendredi à des plaintes selon lesquelles – en tant qu’homme politique – il ne devrait pas être contraint de faire face à des poursuites judiciaires avant les élections de mi-mandat du 2 novembre. 8.

Dans une affaire distincte, des déclarations liminaires sont prévues pour lundi dans le cadre du procès pour fraude fiscale pénale de l’organisation Trump après l’achèvement de la sélection du jury vendredi.

Trump, qui a jeté les bases d’un éventuel retour à la présidence en 2024, s’est plaint dans un message sur sa plateforme Truth Social d’avoir à faire face à une action en justice simultanée à la veille d’une élection qui pourrait remettre les républicains aux commandes d’un ou les deux chambres du Congrès.

“En rupture avec une longue et puissante tradition selon laquelle les affaires impliquant des politiciens ne doivent pas être portées ou jugées juste avant ou pendant une élection majeure (les mi-mandats), j’en ai TROIS, tous dirigés et inspirés par des démocrates, qui ont absolument refusé pour déplacer la date », a écrit Trump. «Ils ont exigé que ce soit maintenant. Tant pis pour la tradition et les règles et lois non écrites !!!”

Il y a actuellement trois affaires actives impliquant Trump ou la Trump Organization active devant les tribunaux de New York.

Le procès pour fraude fiscale de l’entreprise, qui implique des allégations selon lesquelles des cadres supérieurs auraient reçu une indemnisation hors livres, pourrait durer jusqu’en décembre. Six jurés suppléants ont été choisis vendredi pour compléter le panel nécessaire au procès.

Lundi, la sélection du jury doit commencer dans le Bronx dans le cadre d’un procès civil intenté par des manifestants qui disent avoir été brutalisés par les gardes de sécurité de Trump.

L’explosion de Trump à propos d’Engoron est intervenue dans la troisième affaire, une action en justice civile intentée par le procureur général Letitia James, après qu’un juge administratif a refusé mardi de renvoyer l’affaire à un autre juge.

Engoron avait à plusieurs reprises statué contre Trump dans des différends concernant des citations à comparaître, le méprisant et lui infligeant une amende de 110 000 $ pour avoir tardé à remettre des documents et l’avoir forcé à s’asseoir pour une déposition – témoignage dans lequel Trump a invoqué sa protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus que 400 fois.

Sur Truth Social, Trump a déclaré que la seule personne pire que James était Engoron.

“Son nom est Arthur Engoron et c’est un” tampon en caoutchouc “vicieux, biaisé et méchant pour la prise de contrôle par les communistes de la grande et prospère entreprise américaine que j’ai construite sur une longue période d’années”, a écrit Trump.

Un porte-parole du tribunal a déclaré qu’Engoron, juge depuis 2003, n’avait fait aucun commentaire.

Le procès de James, le produit d’une enquête de trois ans sur les pratiques commerciales de Trump, allègue que lui et l’organisation Trump ont gonflé sa valeur nette de milliards de dollars et induit en erreur les banques et d’autres pendant des années sur la valeur des actifs, y compris les terrains de golf, les hôtels et son domaine de Mar-a-Lago.

James, un démocrate, demande 250 millions de dollars et une interdiction permanente à Trump, un républicain, de faire des affaires dans l’État.

Lors d’une audience prévue jeudi, Engoron évaluera la demande de James d’un contrôleur indépendant pour superviser les activités de l’organisation Trump après avoir allégué que l’entreprise prenait des mesures pour éviter les sanctions potentielles, telles que l’incorporation d’une nouvelle entité nommée Trump Organization II.

Dans le même temps, le FBI continue d’enquêter sur le stockage par Trump de documents gouvernementaux sensibles à Mar-a-Lago, un grand jury spécial en Géorgie enquête pour savoir si Trump ou d’autres ont tenté d’influencer les responsables électoraux de l’État et, la semaine dernière, le comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier, a délivré une assignation à Trump.

Michael R. Sisak, The Associated Press