« Vice-Versa 2 » fait ses débuts en streaming sur Disney+ cette semaine

Vice-Versa 2 de Disney-Pixar—le film le plus rentable de 2024 à ce jour, arrive en streaming sur Disney+ cette semaine.

Avec les voix d’Amy Poehler, Maya Hawke, Ayo Edebiri et plusieurs autres, Vice-Versa 2 est sorti en salles le 14 juin et, selon Mojo au box-officea rapporté plus de 154 millions de dollars lors de son premier week-end dans les cinémas nord-américains.

Le box-office a noté que la suite du lauréat de l’Oscar du meilleur long métrage d’animation 2015 a rapporté 652 millions de dollars aux États-Unis et près de 1,030 milliard de dollars à l’international, pour un total mondial de 1,682 milliard de dollars à ce jour.

Après avoir fait ses débuts en streaming numérique sur vidéo à la demande premium le 20 août, Vice-Versa 2 sera diffusé sur Disney+ à partir du mercredi 25 septembre.

Disney+ est bien sûr le premier service de vidéo à la demande en streaming à diffuser toutes les sorties en salles de Walt Disney. Vous devez être abonné à Disney+ pour regarder Vice-Versa 2 sur la plateforme.

Par Les chiffresVice-Versa 2 avait un budget de production de 200 millions de dollars avant les frais d’impression et de publicité.

Poehler reprend son À l’envers rôle de Joy dans Vice-Versa 2l’une des cinq émotions fondamentales qui peuplent le cerveau de Riley (Kensington Tallman), également connu sous le nom de son quartier général. Aux côtés de Joy à la console du quartier général de Riley, se trouvent ses autres émotions fondamentales : la colère (Louis Black), la tristesse (Phyllis Smith), la peur (Tony Hale) et le dégoût (Liza Lapira).

Cependant, lorsque Riley atteint l’âge de 13 ans et que la puberté frappe, le quartier général de Riley est rénové pour permettre à un tout nouvel ensemble d’émotions de s’installer, composé de l’anxiété (Maya Hawke), de l’envie (Ayo Edebiri), de l’ennui (Adèle Exarchopoulos) et de l’embarras (Paul Walter Hauser).

L’anxiété s’est particulièrement emparée du cerveau de Riley, alors Joy et ses collègues émotions fondamentales élaborent un plan pour s’assurer que l’émotion ne contrôle pas la vie du jeune adolescent.

« Vice-Versa 2 » a rencontré un grand succès auprès des critiques

Vice-Versa 2 reçu des avis élogieux de Tomates pourries les critiques, qui ont collectivement attribué au film d’animation une note de 90 % « frais » sur la base de 314 critiques. Le film a également a obtenu un score d’audience « frais » de 95 % sur RTbasé sur plus de 5 000 évaluations d’utilisateurs vérifiées sur le site.

Parmi les critiques individuelles de Vice-Versa 2Philippe De Semlyen de Temps mort écrit à propos du film : « Pétillant, kaléidoscopique et audacieusement honnête sur le côté le plus difficile de la croissance, Vice-Versa 2 est le film le plus profond et le plus émouvant de Pixar depuis, eh bien, À l’envers.”

CNN Le critique Brian Lowry partage le sentiment de De Semlyen, écrivant : « Une suite merveilleusement intelligente qui fait vieillir le concept avec un mot redouté : la puberté. Quel que soit l’âge de chacun, il y a beaucoup à apprécier dans un film qui offre les rires et la douceur requis, tout en parvenant à être assez profond. »

De plus, Kyle Smith de la Wall Street Journal note que Vice-Versa 2 est « une parabole pointue, drôle et observatrice de l’angoisse des adolescents qui en dit long sur l’état de la jeunesse d’aujourd’hui », tandis qu’Olly Richards de Magazine Empire écrit à propos du film : « C’est probablement son meilleur film depuis Cocoet la meilleure suite depuis Histoire de jouets 3.”

Vice-Versa 2cependant, a sa part de détracteurs sur Droite, y compris Alison Willmore de Magazine New Yorker/Vautour. Dans sa critique, Willmore écrit : « Les nouvelles émotions et toute la structure du film ne semblent pas assez sophistiquées pour quelqu’un qui subit soudainement la pression angoissante de vouloir s’intégrer et de se déchirer en morceaux dans un effort de dégoût de soi pour y parvenir. »

Classé PG, Vice-Versa 2 fait ses débuts sur Disney+ mercredi.

