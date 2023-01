Vice Society menace la fuite de données avec une photo floue du Collège Okanagan

L’Okanagan College est loin d’être tiré d’affaire après qu’une cyberattaque a eu accès aux données confidentielles du personnel et des étudiants.

L’analyste de la menace Brett Callow s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle, y compris une capture d’écran du site Web de Vice Society, le groupe probablement derrière le piratage, car il montre une image floue de l’Okanagan College à côté de la menace.

Vice Society a répertorié une organisation canadienne non identifiée, affirmant avoir exfiltré plus de 850 Go de données. #ransomware 1/4 pic.twitter.com/tFDeygiwB1 — Brett Callow (@BrettCallow) 26 janvier 2023

Vice Society menace de rendre publiques des données confidentielles, notamment des identifiants, des mots de passe, des numéros de sécurité sociale, des numéros de carte de crédit et des contrats.

Ce que le groupe demande est inconnu, mais le site Web indique qu’il publiera plus de 850 Go de données à partir de 20 heures, heure de Londres, le 30 janvier.

