Vice Media relance le processus de vente à une valorisation inférieure

Vice Media redémarre son processus de vente après que les précédents enchérisseurs intéressés aient reculé devant le prix initial, selon des personnes familières avec la situation.

La société de médias numériques, qui était évaluée à 5,7 milliards de dollars en 2017, devrait désormais atteindre un prix inférieur à 1 milliard de dollars, ont déclaré les gens. Initialement, Vice recherchait une valorisation entre 1 et 1,5 milliard de dollars, a ajouté l’une des personnes. Les gens n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur la question.

Un porte-parole de Vice Media a refusé de commenter.

Vice a embauché l’année dernière des conseillers pour faciliter la vente de tout ou partie de ses activités, avait précédemment rapporté CNBC. Certains de ses atouts les plus attrayants sont probablement son studio de contenu et son agence de publicité créative, Virtue, a rapporté CNBC précédemment, mais la société tente de se vendre en totalité plutôt qu’en morceaux, ont déclaré les gens.

L’un des prêteurs de Vice, Fortress Investment Group, est une force motrice dans le processus de vente, ont déclaré les gens, et a accepté d’attendre le remboursement du prêt. La forteresse était aurait fait partie d’un consortium de prêteurs en 2019 qui a fourni 250 millions de dollars de dette à Vice.

Vice a réduit ses attentes dans l’espoir de conclure un accord et d’obtenir un paiement le plus tôt possible, ont déclaré les gens.

La société était sur le point de conclure un accord avec le radiodiffuseur grec Antenna Group, mais ces pourparlers sont au point mort ces dernières semaines, ont déclaré les sources. Antenna est toujours susceptible d’être un soumissionnaire intéressé dans le processus de vente renouvelé, ont-ils ajouté.

Les représentants d’Antenna et de Fortress ont refusé de commenter.

Les entreprises de médias numériques ont chuté de très haut ces dernières années, la croissance étant au point mort en raison de la baisse du nombre d’audience et de la publicité. Ils ont notamment dû faire face à une concurrence croissante pour les dollars publicitaires de la part de géants de la technologie tels que Google . Les entreprises de médias en général ont été confrontées à un ralentissement des revenus publicitaires, car les conditions macroéconomiques ont provoqué un recul des annonceurs.

Entre-temps, Flux d’actualités la seule société de médias numériques à être introduite en bourse, a vu son action chuter d’environ 90 % depuis son introduction en bourse en 2021.

Vice a atteint son pic de valorisation en 2017 avec un investissement de 450 millions de dollars de la société de capital-investissement TPG, valorisant la société à l’époque à près de 6 milliards de dollars.

La société a ensuite ciblé une valorisation d’environ 3 milliards de dollars, dette comprise, lorsqu’elle a tenté de devenir publique via la société d’acquisition à vocation spéciale 7GC & Co Holdings en 2021. Cependant, ces plans ont également calé après le refroidissement du marché et les investisseurs n’ont plus été vendus sur les perspectives de Vice. en tant qu’entreprise publique autonome.

Vice a terminé 2022 avec une légère augmentation de ses revenus, mais l’activité s’est détériorée au milieu des vents contraires macroéconomiques, selon une personne proche du dossier. Vice a raté son objectif de revenus de plus de 100 millions de dollars pour 2022, Le Wall Street Journal l’a déjà signalé.

Alors que la société n’était pas rentable l’année dernière, certaines de ses unités ont enregistré des bénéfices, et Vice a été rentable par intermittence ces dernières années, a ajouté la personne.

