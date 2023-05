Vice dépose le bilan

Le géant de l’information était autrefois évalué à 5,7 milliards de dollars, mais sera désormais vendu à ses créanciers pour une fraction de cette somme

Vice Media a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 et sera probablement acquis par Fortress Investment Group et le fonds spéculatif du financier milliardaire George Soros. Le contenu torride et irrévérencieux de Vice l’a fait aimer du public de la génération Y, mais les critiques ont ridiculisé le point de vente pour avoir dégénéré en un « réveillé » parodie d’elle-même ces dernières années.

Vice Media LLC a déposé son dossier lundi, selon Motherboard, le site d’information axé sur la technologie de la société.

Soros Fund Management et Fortress Investment Group, basé à New York, ont déjà soumis une offre pour racheter la société pour 225 millions de dollars, a rapporté le New York Times. Selon le dossier de mise en faillite publié par Motherboard, Vice Media doit déjà près de 476 millions de dollars à Fortress, ce qui signifie que Vice ne recevra pas un sou de l’acquisition et que la société héritera de dettes importantes après la vente.

Ces dettes comprennent 20 millions de dollars envers les fondateurs de Pulse Films, qui a été acquis par Vice l’année dernière, 3,8 millions de dollars envers CNN et plus de 500 000 $ envers ConEdison pour les factures de services publics.

Depuis ses humbles débuts en tant que magazine de culture pop et d’art à Montréal au début des années 1990, Vice est devenu un empire médiatique. Les documentaires de Vice – dans lesquels le fondateur Shane Smith s’est rendu en Corée du Nord et au Libéria – sont devenus des succès sur YouTube, et dans les années 2010, la société a beaucoup misé sur la croissance de son audience à prédominance millénaire grâce à l’engagement sur les réseaux sociaux.

Le lectorat de Vice a explosé et Vice Media a lancé sa propre chaîne de télévision, une société cinématographique, une agence de publicité et plus d’une douzaine de sites d’information en ligne. Vice s’est vautré dans les financements de Disney et de 21st Century Fox au cours des années 2010, et a été évalué à 5,7 milliards de dollars par la société de capital-investissement TPG en 2017.

Cependant, Vice a eu du mal à convertir les clics et les vues en argent, et sa politique de gauche et sa concentration sur les questions de genre et de race ces dernières années en ont fait la cible de blagues parmi les conservateurs et les anciens libéraux mécontents.

« Allez réveillé, allez [broke]” Elon Musk, PDG de Twitter tweeté lorsque la nouvelle de la faillite imminente de Vice a fait surface plus tôt ce mois-ci. « Cela fait un moment qu’ils n’ont pas fait de contenu de qualité, » a ajouté le milliardaire, partageant un lien vers un documentaire de Vice sur la bestialité dans la Colombie rurale.

Vice Media a fermé sa marque Vice World News le mois dernier, déclarant que cette décision avait été dictée par «réalités du marché». Vice World News n’était pas le seul site d’information numérique axé sur la génération Y à fermer ses portes en avril, Buzzfeed ayant fermé sa division d’information une semaine plus tôt.