Le vicaire de Dibley prendra le genou et prononcera un sermon sur Black Lives Matter lorsque la comédie primée de la BBC reviendra à l’écran pour une série de spéciaux de Noël.

Dans un mouvement qui, selon les critiques, pourrait saper l’impartialité de la BBC, la révérende Geraldine Kennedy – interprétée par Dawn French – aborde le meurtre de George Floyd par des policiers américains et la question plus large du racisme dans l’un des trois épisodes de dix minutes.

Le croquis commence de manière typiquement légère, le vicaire étant filmé par le fermier et paroissien Owen Newitt alors qu’elle émerge au grand air après le confinement.

