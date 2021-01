Vic Reeves et Bob Mortimer se sont souvenus du moment où ils avaient été menacés sous la menace d’une arme lors d’un road trip en Californie.

La comédie due avait loué des motos en 1992 dans l’espoir de conduire de la côte ouest à la côte est des États-Unis, mais avait fait demi-tour tôt dans leur voyage en raison de fortes pluies.

Ils se sont retrouvés dans une situation délicate après avoir pris un mauvais virage et se sont retrouvés dans la ville de Compton, au sud du centre-ville de Los Angeles.

S’exprimant sur son nouveau podcast avec Jools Holland, Vic a rappelé comment ils s’étaient arrêtés à un feu rouge avant d’être menacés par un autre conducteur.







(Image: PA)



La bande dessinée, dont le vrai nom est Jim Moir, a déclaré: «Nous avons fait un voyage de moto condamné en Californie en 92. Nous sommes arrivés là-bas, avons loué deux motos.

«J’avais lu un livre sur les Bloods and the Cribs et les gangs de Los Angeles, et nous avons commis une erreur.

«Nous avons fait un mauvais virage et nous nous sommes retrouvés au milieu de Compton et une grande camionnette est arrivée à côté de nous aux lumières et un homme a pointé une arme sur nous par la fenêtre et a dit:« Sortez d’ici ».

« Nous avons dit: » Nous attendons juste que les lumières changent et nous sommes éteints « . »







(Image: PA)



S’adressant à Bob, il a ajouté: « Vous étiez très désinvolte à propos de tout cela. J’avais lu ce livre et j’étais terrifié.

« Nous ne sommes allés nulle part parce qu’il a commencé à pleuvoir. C’était les inondations de 92. Nous sommes restés dans une maison à Laurel Canyon pendant trois semaines avec nos motos à l’extérieur. »

Bob a ajouté: « Nous allions traverser la côte ouest en est à moto, mais lorsque nous les avons ramenés au lieu de location, je pense que nous avions parcouru 19 milles avec eux. »

Le chef d’orchestre Jools et le comédien Vic se sont associés pour un podcast sur leurs voyages, intitulé Jools And Jim’s Joyride.

Ils seront rejoints par des invités célèbres, dont la chanteuse Jessie Ware, l’actrice Sally Phillips et le champion du monde de Formule 1 Damon Hill, alors qu’ils discutent de leurs voyages en avion, train, vélo et bateau.

Le premier épisode met en vedette Mortimer tandis que l’actrice et chanteuse Jane Horrocks apparaîtra dans l’épisode deux.

* Jools and Jim’s Joyride est disponible en streaming ICI.

