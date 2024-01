Vic Fangio absent en tant que Dolphins DC, devient la principale cible des Eagles

Vic Fangio n’est plus le coordonnateur défensif des Dolphins de Miami, qui ont annoncé mercredi qu’ils avaient “mutuellement convenu de se séparer” de l’entraîneur adjoint vétéran après seulement une saison.

Fangio sera désormais la principale cible pour le poste vacant de coordinateur défensif des Eagles de Philadelphie, ont déclaré des sources à Adam Schefter et Jeremy Fowler d’ESPN, et un accord est attendu.

Fangio, 65 ans, a rejoint les Dolphins en tant que coordinateur défensif le mieux payé de la NFL l’année dernière. Son plan défensif a mis un certain temps à s’implanter, mais Miami s’est classé septième de la NFL pour les points défensifs attendus ajoutés de la semaine 8 à la semaine 18, coïncidant avec le retour du demi de coin All-Pro Jalen Ramsey.

“Je tiens à remercier Vic pour sa contribution en 2023”, a déclaré l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel dans un communiqué. “Lorsque nous avons évalué la saison, il est devenu évident que c’était la meilleure voie à suivre pour toutes les parties impliquées.

“Maintenant, nous nous concentrons de toute urgence sur 2024 et au-delà, alors que nous identifions le meilleur candidat pour diriger notre défense. Nous restons fermement engagés dans le développement de nos joueurs et dans la construction d’une équipe gagnante avec un succès durable.”

Fangio a travaillé avec les Eagles pendant deux semaines l’année dernière en tant que consultant, les aidant à se préparer pour le Super Bowl LVII, avant de finalement rejoindre les Dolphins.

Les Eagles, qui étaient intéressés à embaucher Fangio à la même époque l’année dernière, ont remanié leur équipe d’entraîneurs défensifs après leur effondrement en fin de saison en licenciant le coordinateur défensif Sean Desai et le joueur défensif Matt Patricia la semaine dernière.

Miami a accordé le 10e plus grand nombre de verges par match cette saison après avoir terminé 18e dans cette catégorie en 2022. La défense de Fangio a également terminé troisième de la NFL pour les sacs avec 56. Les Dolphins, cependant, ont accordé plus de 400 verges offensives lors de quatre de leurs dernières passes. six matchs et a perdu les quatre matchs.

Les Dolphins ont été en proie à des blessures en fin de saison et étaient privés des partants Jevon Holland, Xavien Howard, Jerome Baker, Jaelan Phillips et Bradley Chubb pour leur défaite contre les Chiefs de Kansas City, ainsi que du remplaçant clé Andrew Van Ginkel.

La prochaine recrue des Dolphins à ce poste deviendra le troisième coordonnateur défensif en trois saisons sous McDaniel, qui a remplacé Josh Boyer en 2022.

Un candidat possible pour remplacer Fangio est l’actuel entraîneur des secondeurs des Dolphins, Anthony Campanile, qui a passé un entretien avec les Giants de New York pour leur poste ouvert de coordonnateur défensif. L’ancien entraîneur des Chargers de Los Angeles, Brandon Staley, est également une option.

Fangio a été entraîneur adjoint de l’année AP NFL en 2018 en tant que coordinateur défensif des Bears de Chicago et possède 37 ans d’expérience en tant qu’entraîneur dans la NFL.