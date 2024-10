Vibe Check pour le GOP

Plus que deux semaines et les élections vibes sont de retour. Mais cette fois, l’ambiance est au rendez-vous pour le GOP. La question, cependant, est de savoir s’ils sont plus réels en dehors du parti cette fois-ci qu’ils ne l’étaient pour les démocrates cet été.

Un initié républicain, dont je respecte l’opinion, m’a dit ce qui suit : « Si quelqu’un vous dit qu’il sait avec certitude ce qui va se passer le jour du scrutin, découvrez sur quoi d’autre il vous ment. »

Bien dit. Et pourtant…

La plupart des membres du GOP se sentent très, très certains des choses aujourd’hui. Grandement. Et les Démocrates, comme c’est leur mode à l’automne des années électorales, je panique. Ce n’est pas nouveau pour Les Républicains sont trop confiants jusqu’à l’absurdité ni pour Les démocrates vont paniquerou, selon les mots célèbres de Barack Obama, «toutes les mauvaises herbes.»

Mais ce mois d’octobre est différent. Ce connard est fermer. Ou du moins, il semble que ce soit le cas.

Dans une moyenne des cinq derniers sondages nationaux de haute qualité, la vice-présidente Kamala Harris devance l’ancien président Donald Trump de seulement 1,2 point. Cela s’inscrit tout à fait dans le cadre du changement d’état swing qui a surpris les démocrates à deux reprises au cours de ce siècle et en baisse par rapport à un avantage de 2,2 points il y a un mois.

Ce qui est le plus troublant pour les démocrates, c’est que la marge de Harris semble minime par rapport à l’avantage de 7,6 points du futur président Joe Biden sur Trump à deux semaines du jour du scrutin 2020. Biden raterait considérablement cette marque une fois tous les votes comptés, se retrouvant avec un avantage de 4,5 points. . Un échec similaire donnerait à Trump non seulement une victoire facile au collège électoral, mais aussi la première victoire nationale du vote populaire pour un républicain en 20 ans.

L’exubérance républicaine et le désespoir démocrate sont tous deux encouragés par le fait que tous les grands prévisionnistes électoraux déclarent désormais que Trump est le favori pour remporter l’élection présidentielle de 2024. Au moment d’écrire ces lignes, Nate Silver affirme que la probabilité de victoire de Trump est 53,1 pour centsiège du Decision Desk et La Colline dire 52 pour centet 538 dit 53 pour cent. Et remarque : non seulement ils sont d’accord sur le vainqueur probable, mais ils sont également étroitement regroupés sur les prévisions réelles.

Je ne répéterai pas tous les problèmes liés aux modèles de prévision, à l’exception d’un seul : ils offrent un degré séduisant de certitude scientifique sur une situation qui est très incertaine.

Ma préférence est généralement de m’en tenir aux sondages, car les prévisions tentent d’inclure beaucoup de choses qui sont difficiles à prendre en compte dans une élection qui ne ressemble à rien de ce qui se passe dans l’histoire moderne : un ancien président criminel qui se présente contre une présidente sortante noire. vice-président qui n’a participé à la course que tard dans l’été. Et même parmi les sondages, je garde les choses simples.

Les sondages d’État sont rares et peu fiables par rapport à la situation nationale. Au cours des deux dernières semaines, par exemple, il y a eu exactement deux élections de grande qualité en Géorgie, un État incontournable pour Trump. En un, il a gagné 6 points. Dans l’autre, elle mène de 4 points. Il y a eu sept sondages nationaux au cours de la même période, la plupart montrant une course dans la marge d’erreur.

Là non plus, aucun réconfort pour les démocrates. Si les électeurs qui ont pris leur décision depuis la fête du Travail se tournent massivement vers Trump et qu’il reste moins de 2 points d’électeurs indécis, Harris sera anéanti à la fin.

Alors, quelle est la probabilité que ce soit le cas ?

Nous avons une assez bonne idée de qui étaient les électeurs de Trump qui sont venus au début de l’automne. Ils sont assez bien caractérisés par le Le journal Wall Street éditorial qui soutient fondamentalement que, oui, Trump est un ennemi de l’ordre républicain petit, mais que les garde-fous tiendront à nouveau : « Nous sommes convaincus que les institutions américaines – la Cour suprême, l’armée, le Congrès – résisteront à toute tentative de subversion. la Constitution. »

Et, selon le journal, les démocrates sont moins ambitieux dans leurs attaques contre le système, mais plus efficaces, écrivant que l’équipe bleue pourrait être en mesure d’écarter l’obstruction législative au Sénat : « Cela, à notre avis, constitue une plus grande menace pour la Constitution. que tout ce que M. Trump pourrait faire lors d’un second mandat.

Si cela vous semble familier, c’est parce que cela fait écho à ce que Journalson homologue à gauche, le New York Times, a écrit le mois dernier en approuvant Harris :

« Elle n’est peut-être pas la candidate idéale pour tous les électeurs, en particulier pour ceux qui sont frustrés et en colère contre l’incapacité de notre gouvernement à réparer ce qui ne va pas – de notre système d’immigration aux écoles publiques en passant par les coûts du logement et la violence armée. Pourtant, nous exhortons les Américains à comparer le bilan de Mme Harris avec celui de son adversaire.»

Le Fois L’approbation est venue à la fin de l’ascension de Harris en tête des sondages dans cette course basée sur des euphémismes « vibrations » ou « joie » alors qu’elle est passée d’environ 45 % fin juillet à son actuel, assez stable 49 %. Mais elle est restée là, provoquant la colère des démocrates à son sujet. »bloqué » performance.

Ce que nous avons ici est un malentendu vibratoire. Les démocrates autrefois axieux et en colère étaient les électeurs derrière la poussée initiale de Harris. Ce qui leur semblait être un élan plus large n’était en réalité qu’un rebond de la convention survenu plus tôt. Lorsqu’elle a remplacé Biden en tête du classement, les démocrates se sont réunis et ont été, en fait, remplis d’ambiances joyeuses à son sujet et à propos de la course.

Mais si les électeurs indépendants qui peuplent les rangs des plus persuasifs ne sont pas à l’abri des vibrations, ils ne sont pas aussi sensibles que les partisans. La poussée de Harris à la fin de l’été ne s’est pas tellement arrêtée qu’elle a atteint son objectif : un Parti démocrate uni et énergique. Elle ne détournait pas tant les électeurs de Trump qu’elle réengageait les démocrates qui avaient levé les mains en signe de frustration face à la longue marche de Biden vers l’ignominie électorale.

Ce n’est pas suffisant pour gagner, mais elle ne pourrait pas gagner sans cela. Nécessaire, mais pas suffisant.

C’est désormais au tour des Républicains de profiter de l’éclat vibratoire. Les Républicains sont aujourd’hui plus engagés que jamais en faveur de Trump, mais cette fois, le parti a resserré les rangs derrière son candidat bien plus tôt que lors des deux élections précédentes. Cela a été facilité en partie par une profonde familiarité avec Trump et ses méthodes, mais aussi par Harris elle-même. Alors que Biden était une figure de mépris et de pitié pour de nombreux républicains, Harris suscite une réelle anxiété.

Alors quand Trump fait fonctionner les friteuses chez Mickey D’s ou obtient acclamé lors d’un match des Steelersles républicains ont l’impression que quelque chose ne va pas événement, de la même manière que les démocrates l’ont ressenti lorsque Harris a commencé emballer les arènes et dominant le guerres de mèmes.

Trump ne donne pas d’interviews sérieuses, refuse de débattre à nouveau et, euh, erratique sur le moignon. Mais pour les Républicains, cela n’a pas d’importance pour le moment. Ils disposent de nombreuses preuves suggérant qu’une campagne uniquement basée sur les vibrations suffira à les mener à bien. Si cela a fonctionné pour les démocrates, pensent-ils, cela peut fonctionner pour eux aussi.

La vérité sera bien plus difficile. L’ambiance est nécessaire, mais pas suffisante pour l’équipe rouge, tout comme pour l’équipe bleue.

En savoir plus sur La Dépêche

The Dispatch est une nouvelle société de médias numériques qui propose aux citoyens engagés des reportages et des commentaires fondés sur des faits, informés par des principes conservateurs. Inscrivez-vous gratuitement.