Viande d’ours insuffisamment cuite liée à une épidémie parasitaire : CDC

Une épidémie d’une maladie parasitaire rare a été associée à viande d’ours pas assez cuite mangé par des dizaines de personnes lors d’un rassemblement en Caroline du Nord, a révélé un nouveau rapport des Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis.

Les responsables de la santé soupçonnent que la trichinellose, également appelée trichinose, est à l’origine de 10 cas probables, selon le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du CDC.

Un pourcentage croissant de cas récents de trichinellose sont liés à la consommation de viande de gibier sauvage, et les ours noirs sont des hôtes courants du parasite, indique le rapport du 10 octobre.

Le CDC a déclaré que la sensibilisation à la manière de préparer et de cuire en toute sécurité la viande de gibier sauvage est le moyen le plus efficace de prévenir la trichinellose.

« Les tests diagnostiques d’anticorps peuvent être peu précis et les coûts de traitement peuvent être importants, selon le rapport.

La cuisson de la viande de gibier sauvage à une température interne d’au moins 165 F (ou au moins 74 C) est nécessaire pour tuer les vers ronds de la trichinellose, ajoute-t-il.

Cause et symptômes

La trichinellose peut survenir lorsque les humains mangent de la viande insuffisamment cuite ou crue abritant des larves dormantes.

Les signes et symptômes comprennent la myalgie et la fièvre dans 54 pour cent des cas et un gonflement du visage dans 42 pour cent, selon le rapport.

La trichinellose peut être grave, avec 0,2 pour cent des cas mortels.

Cas de Caroline du Nord

Les responsables de la santé publique ont eu connaissance du cas suspect dans l’ouest de la Caroline du Nord le 29 novembre 2023, lorsqu’un patient a présenté des signes et symptômes pseudo-grippaux ainsi qu’un gonflement du visage. L’enquête a ensuite relié le patient à un rassemblement au cours duquel de la viande insuffisamment cuite avait été servie au début du mois.

Parmi les 34 participants au rassemblement, 22 ont déclaré avoir consommé de la viande d’ours insuffisamment cuite pendant l’événement et 10 ont présenté des signes et symptômes de trichinellose.

Aucune viande d’ours n’était disponible pour les tests. Les données des participants et les dossiers médicaux des patients ont été utilisés pour les enquêtes.

Autres cas

Des milliers d’ours sont capturés chaque année en Caroline du Nord, selon le CDC.

Il existe d’autres cas de maladie parasitaire. En 2022, il y a eu six cas de trichinellose liés à de la viande d’ours insuffisamment cuite récoltée au Canada. Deux des personnes infectées qui ne mangeaient que des légumes ont été rendues malades par contamination croisée.