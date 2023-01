Viande de requin en voie de disparition vendue dans les fish and chips australiens, selon une étude | Nouvelles du monde

La viande de requins en voie de disparition est servie dans les fish and chips australiens, ont découvert des chercheurs.

L’étude, de l’Université d’Adélaïde, a découvert que la viande de quatre espèces menacées était vendue comme “flocon” dans certains plats à emporter en Australie-Méridionale.

Flake, un terme générique pour requin filets de viande en Australieest populaire en raison de sa couleur blanche, de sa saveur douce et de sa texture douce, mais selon la norme australienne sur les noms de poissons, seuls deux types de requins – le requin gommeux et Nouvelle-Zélande rig – devrait être vendu sous le terme.

L’étude a analysé l’ADN des filets de plus de 100 détaillants à Adélaïde et dans les régions d’Australie-Méridionale, et a trouvé neuf types différents d’espèces vendues sous le terme.

Parmi eux se trouvaient des espèces menacées, notamment le requin-taupe bleu et le requin-marteau lisse, tandis que certains étaient des requins introuvables dans les eaux australiennes, selon l’étude.

“Seuls 27% de tous les échantillons ont été identifiés comme étant du requin gommeux, une espèce qui a une population durable et qui est l’une des deux seules espèces recommandées pour être étiquetées comme flocons en Australie”, a déclaré Ashleigh Sharrad, l’auteur principal et un chercheur à l’École des sciences biologiques de l’Université d’Adélaïde.

“Nos résultats soulignent la nécessité de directives nationales plus claires ou de lois d’étiquetage pour les filets de requin.”

Image:

Le flocon est un filet de viande populaire en raison de sa couleur blanche, de sa saveur douce et de sa texture douce



De tous les échantillons de flocons analysés, seul un détaillant sur 10 pouvait identifier correctement le type de poisson vendu.

Environ un cinquième des filets étaient mal étiquetés et le reste avait un étiquetage ambigu.

Le professeur Bronwyn Gillanders, de l’Université d’Adélaïde, a déclaré : « La fraude alimentaire dans l’industrie des produits de la mer est une préoccupation croissante et un étiquetage erroné peut se produire. Cela peut avoir des implications potentielles sur la santé humaine, l’économie et la conservation des espèces.

La recherche a été publiée dans la revue internationale Food Control.