Viande de chat et de chien : un magasin de Hong Kong perquisitionné, 70 ans après l’interdiction du commerce

Les autorités de Hong Kong ont fait une descente dans un magasin soupçonné de vendre de la viande de chien et de chat comme nourriture – plus de 70 ans après l’interdiction du commerce.

Les agents ont saisi des “échantillons présumés de chair de chien ou de chat” dans un magasin du district de Yau Ma Tei lors d’une “opération éclair conjointe” par le Département de l’agriculture, de la pêche et de la conservation de la ville et le Département de l’alimentation et de l’hygiène environnementale jeudi soir.

L’AFCD a déclaré qu’elle avait effectué le raid après avoir reçu des informations selon lesquelles les viandes étaient en vente à Yau Ma Tei – un quartier commercial et résidentiel densément peuplé de la région de Kowloon – et qu’elle avait organisé des tests sur les échantillons saisis.

Il a déclaré qu’il enquêtait également pour savoir si le magasin vendait de la viande fraîche sans licence.

“Des poursuites seront engagées si elles sont prouvées”, a déclaré l’AFCD dans un communiqué.

La consommation de viande de chien et de chat est interdite à Hong Kong depuis 1950 en vertu des lois de la ville chinoise semi-autonome, et la nouvelle a incité les législateurs et les défenseurs du bien-être animal à appeler à de plus grands efforts d’application.

Le législateur Gary Chan dans un article sur Facebook a décrit la vente de viande de chat et de chien comme “inacceptable”.

“Hong Kong interdit la consommation de viande de chat et de chien depuis plus de 70 ans”, a déclaré le législateur. “L’incident met en évidence que la fréquence des contrôles ponctuels par les forces de l’ordre n’a pas été suffisante.”

Le raid des agences gouvernementales a fait suite aux informations des médias locaux alléguant que les viandes pouvaient être trouvées en vente congelées pour environ 12 dollars le catty (une unité locale équivalente à environ 1,3 livre) – similaire au prix du bœuf cuit.

Le groupe de défense des droits locaux Society for the Prevention of Cruelty to Animals a déclaré vendredi qu’il “condamnait fermement” la vente de viande de chien et de chat à des fins alimentaires.

Il a exhorté le public à contacter immédiatement la police et les autres autorités compétentes s’ils soupçonnent qu’il est en vente.

Le Règlement sur les chiens et les chats de Hong Kong stipule que «nul ne peut abattre un chien ou un chat pour l’alimentation humaine ou autre, et personne ne doit vendre ou utiliser ou permettre la vente ou l’utilisation de la chair de chiens et de chats pour l’alimentation. ”

Les contrevenants sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 640 $ et de six mois d’emprisonnement.

On estime que 30 millions de chiens et 10 millions de chats dans le monde sont abattus chaque année pour la consommation humaine, selon Humane Society International. La consommation d’animaux dans certaines régions d’Asie est alimentée par le commerce et l’abattage illégaux.