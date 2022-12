Vial lève 67 millions de dollars pour la technologie des essais cliniques et davantage de financements pour la santé numérique

L’organisation de recherche sous contrat basée sur la technologie Vial a annoncé la semaine dernière qu’elle avait levé 67 millions de dollars en financement de série B.

Le cycle, qui, selon la startup, porte sa levée totale à plus de 100 millions de dollars, a été mené par General Catalyst avec la participation de Byers Capital, BoxGroup et d’autres investisseurs.

Vial propose trois plates-formes technologiques pour la réalisation d’essais cliniques : une pour l’intégration des patients et le lancement de l’étude, une autre pour la capture des données et des résultats, et une troisième axée sur le recrutement des participants à l’essai.

“Nous sommes fiers de ce que Vial est en train de construire : une CRO mondiale à service complet, alimentée par une technologie intuitive de bout en bout visant à répondre aux besoins de la biotechnologie. Vial est la CRO que les sponsors peuvent faire confiance pour être un véritable partenaire et répondre à leurs besoins. La collecte de fonds est la dernière étape passionnante vers l’exécution de notre mission de réinventer les essais cliniques », a déclaré Simon Burns, PDG et cofondateur de Vial, dans un communiqué.

Ostro, une plateforme d’engagement des patients anciennement connue sous le nom de RxDefine, a récemment obtenu un financement de 45 millions de dollars.

L’augmentation est venue de Founders Fund, Byers Capital, Caffeinated Capital, Greycroft, Bling Capital, Trust Ventures et RRE Ventures, et a porté le financement total de la startup à plus de 55 millions de dollars.

Ostro propose des outils pour expliquer les produits médicaux et les médicaments aux patients, des logiciels d’analyse marketing et des technologies de télésanté. La société a déclaré que le changement de nom reflète son passage d’une approche pharmaceutique à une approche pouvant être utilisée avec des dispositifs médicaux, des thérapies numériques et des diagnostics.

Cloud Health Systems, une nouvelle startup du cofondateur d’Instacart, Apoorva Mehta, a récemment levé 30 millions de dollars, selon rapport par le journal de Wall Street.

Le cycle a été mené par Thrive Capital avec la participation de Greenoaks Capital, et il valorise la startup à 200 millions de dollars, selon des sources consultées par le WSJ.

Selon le WSJla société proposera des consultations et d’autres services de santé aux consommateurs, en se concentrant d’abord sur la santé métabolique et l’obésité.

La startup de pathologie numérique PictorLabs a été lancée la semaine dernière parallèlement à un tour de financement de 15,2 millions de dollars mené par M Ventures, SCC Soft Computer et Koç Holding.

La société a déclaré que cette augmentation porte son financement total à 18,8 millions de dollars. Il développe une plate-forme de coloration virtuelle pour l’histopathologie, ou l’examen microscopique des tissus.

« En colorant virtuellement des images de tissus dans le domaine numérique, notre approche simplifie et accélère les flux de travail, accélérant la découverte de médicaments et la prise de décision diagnostique dans le but d’améliorer les résultats pour les patients », a déclaré Yair Rivenson, PDG et directeur de la technologie de PictorLabs, dans un déclaration. “Avec le soutien de nos investisseurs expérimentés, nous sommes désormais bien placés pour étendre systématiquement notre plateforme.”

Minze Health, une startup belge spécialisée dans la surveillance à distance des affections des voies urinaires, a levé 3,9 millions d’euros auprès de White Fund, Capricorn Partners et PMV.

La société a déclaré qu’elle utiliserait le financement pour exécuter sa feuille de route de développement de produits, mener des études en Europe et aux États-Unis et se concentrer sur les stratégies internationales de mise sur le marché B2B et B2C.

“Les solutions de Minze Health à des problèmes sociaux souvent inexprimés représentent un énorme potentiel international“, a déclaré Tine Bekaert, responsable des investissements chez PMV, dans un communiqué. “Nous sommes convaincus que grâce à une combinaison unique de dispositifs médicaux avec un logiciel de diagnostic à bas seuil et complet, les patients du monde entier confrontés à des problèmes d’urologie trouveront leur chemin vers cette forme accessible de diagnostic à domicile. Nous soutenons donc pleinement Minze Health dans cette phase cruciale d’expansion internationale.”

Hopelab a annoncé lundi avoir investi 1,5 million de dollars dans cinq startups qui proposent des soins de santé mentale : Brave Health, Carvi Health, InStride, MindRight Health et Violet.

L’investisseur a déclaré que le financement était axé sur l’amélioration de l’accès aux soins, en particulier pour les jeunes de couleur et les jeunes LGBTQ+.

“Les jeunes d’aujourd’hui vivent un stress aggravé comme jamais auparavant, et c’est là que nos partenariats peuvent avoir un impact réel”, a déclaré Erin Sietstra, responsable des investissements chez Hopelab, dans un communiqué. “Nous nous efforçons constamment d’améliorer la santé mentale et le bien-être des jeunes, en particulier chez les jeunes LGBTQ+ et BIPOC, et investir dans de nouvelles solutions numériques dirigées par des entrepreneurs qui comprennent personnellement les lacunes en matière de soins de santé favorisera un meilleur bien-être pour cette génération et les générations à venir. »