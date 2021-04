Certaines des actions les moins appréciées des analystes pourraient valoir la peine d’être examinées à nouveau, selon deux traders.

American Airlines, ViacomCBS, le géant des télécommunications Lumen Technologies, le fabricant d’outils Snap-On et la société d’épices McCormick ne sont que quelques-unes des actions avec le pourcentage le plus élevé de cotes de vente à Wall Street, selon FactSet. American Airlines et ViacomCBS sont en tête du classement avec 10 cotes de vente chacune.

Maintenant que sa volatilité alimentée par les Archegos a largement ébranlé, ViacomCBS est une société à surveiller par les investisseurs, a déclaré mercredi Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak, à « Trading Nation » de CNBC.

« Il est descendu à sa moyenne mobile de 200 jours et a rebondi sur ce niveau », a déclaré Maley. « C’est vraiment un très bon support à court terme. »