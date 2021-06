ViacomCBS et les actions de Roku sautent sur un rapport selon lequel Comcast envisage un accord

Le chef de Comcast, Brian Roberts, explore de nouvelles options pour la poussée de l’entreprise dans le streaming, soulevant l’idée d’un éventuel rapprochement avec ViacomCBS ou l’acquisition de Roku, selon un mercredi rapport du Wall Street Journal.

Le profil a fait chuter les actions de Comcast de plus de 3%. L’action Roku a bondi de plus de 4%, tandis que l’action ViacomCBS a augmenté de plus de 3%.

Un porte-parole de Comcast a déclaré à CNBC que le rapport était une pure spéculation.

Séparément, Roberts travaillerait pour rivaliser avec Roku et Amazon dans la fourniture d’applications de streaming aux téléviseurs. La société travaille avec Walmart et Hisense, un fabricant chinois, pour développer des téléviseurs intelligents qui pourraient être commercialisés plus tard cette année, selon le Journal.

Les téléviseurs exécuteraient un logiciel développé par Comcast. Amazon et Roku ont des partenariats similaires avec des sociétés de télévision comme Insignia et Toshiba, par exemple, qui vendent des téléviseurs exécutant des logiciels fournis par les sociétés et offrent aux consommateurs un accès rapide aux applications de streaming populaires.

La plate-forme ferait également la promotion de l’application de streaming de NBCUniversal, appelée Peacock, selon le rapport.

Le Wall Street Journal a rapporté que Peacock, bien que réussi en termes de génération de revenus publicitaires, est loin derrière les autres leaders du streaming en termes d’abonnements. Moins de 10 millions de clients auraient payé pour le service en mai. À titre de comparaison, Netflix a rapporté 208 millions d’abonnés dès son premier trimestre.

Lire l’histoire complète ici.

Divulgation: Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC.