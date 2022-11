Viacom18 Sports lance la ferveur de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 avec Isse Bada Kuch Nahi

Viacom18 Sports, le plus récent réseau sportif de premier plan en Inde, a lancé sa campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, Isse Bada Kuch Nahi. La campagne, créée pour alimenter l’excitation pour le début du plus grand spectacle du monde, est désormais diffusée sur les supports télévisuels et numériques.

JioCinema, qui est désormais disponible en téléchargement pour tous les abonnés aux services de télécommunications, diffusera en direct tous les matchs et proposera un contenu organisé autour de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. La compétition du 20 novembre au 18 décembre sera accessible à tous les téléspectateurs sur les chaînes de télévision payantes Sports18 – 1 SD & HD.

Le film de campagne, développé et conceptualisé par Ogilvy, est l’histoire d’un braquage amusant, réalisé par un groupe de fans de football lors d’un spectacle de marionnettes de renommée mondiale dans un carnaval. Une foule nombreuse s’est rassemblée pour assister au spectacle de marionnettes. Un coup de sifflet strident interrompt l’acte alors que les fans de football s’emparent du spectacle. Entrez dans les marionnettes des superstars Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Harry Kane et Kylian Mbappe qui prennent le relais avec une démonstration de compétences exaltantes, alors que le public est pris dans le frisson du plus beau sport du monde.

Le film espère exciter les téléspectateurs et les fans en leur donnant une saveur de l’euphorie et de l’atmosphère de carnaval qu’apporte une Coupe du monde de football. Utilisant le spectacle de marionnettes comme métaphore, Viacom18 Sports annonce qu’aucune émission ne divertit les fans et se connecte avec la communauté aussi passionnément que la Coupe du Monde de la FIFA.

“Nous voulons que tout le monde dans le pays fasse l’expérience de l’énergie contagieuse qui accompagne l’événement sportif le plus regardé au monde, la Coupe du Monde de la FIFA, et profite de ce tournoi comme jamais auparavant. Notre campagne reflète la célébration qui accompagne l’événement et son pouvoir intrinsèque de passionner tout le monde », a déclaré le porte-parole de Viacom18 Sports. “Avec Isse Bada Kuch Nahi, nous visons à susciter une excitation incontrôlable et exhortons tout le monde à télécharger JioCinema, désormais disponible pour tous les abonnés télécoms, pour vivre la Coupe du monde comme jamais auparavant.”

“La Coupe du Monde de la FIFA est le plus grand spectacle de divertissement au monde. Notre campagne, “Isse Bada Kuch Nahi”, donne vie à cette fièvre du football sur le point de conquérir le cœur du pays et du monde en s’emparant de toutes les autres formes de divertissement », a déclaré Sukesh Nayak, directeur de la création d’Ogilvy India. “Donnée à la vie par les marionnettes des stars du football les plus aimées, cette idée de prise de contrôle amusante incitera sûrement les fans de la Coupe du monde à se connecter pour tous les divertissements à venir.”

JioCinema proposera des flux en plusieurs langues pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, notamment le tamoul, le malayalam et le bengali. La campagne comportera également de courtes éditions exhortant les fans à regarder la Coupe du monde dans ces langues et à rappeler que le plus grand spectacle sportif du monde sera accessible à tous sans frais d’abonnement.

L’application JioCinema est disponible en téléchargement pour tous les abonnés aux services de télécommunications et sur tous les appareils, y compris sur iOS et Android, avec un accès au portefeuille de programmes en direct et non en direct de Viacom18 Sports, y compris la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. La vitrine de 64 matchs sera mis en vedette par la diffusion en direct en 4K, une première pour la présentation de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Inde sur JioCinema.

