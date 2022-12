Viacom18 Sports diffusera la cinquième édition de Tata Open Maharashtra

Viacom18 Sports, le plus récent réseau sportif indien, sera le partenaire de diffusion officiel de la cinquième édition du Tata Open Maharashtra, le premier tournoi de tennis indien. Les fans peuvent voir toute l’action du tableau principal en direct sur Sports18 – 1 SD, Sports18 – 1 HD et JioCinema.

Le Tata Open Maharashtra, qui revient à la semaine d’ouverture du calendrier ATP, se tiendra au Balewadi Stadium de Pune du 31 décembre au 7 janvier 2023. La prochaine édition mettra en vedette certaines des plus grandes stars du circuit ATP, notamment l’ancien champion du Grand Chelem Marin Cilic, le finaliste de l’année dernière Emil Ruusuvuori et quatre autres joueurs du Top 50 ainsi que 11 joueurs du Top 100 dans le tableau principal en simple.

“Nous sommes ravis d’accueillir Viacom18 Sports à bord. En peu de temps, Sports18 et JioCinema ont attiré l’attention des fans à travers le pays en proposant une action sportive de classe mondiale. Je suis convaincu que cette association portera le tournoi vers de plus hauts sommets », a déclaré Prashant Sutar, directeur du tournoi, Tata Open Maharashtra.

“Nous renforçons notre position en tant que foyer d’action sportive de classe mondiale que les fans en Inde peuvent apprécier et apprécier”, a déclaré Hursh Shrivastava, directeur de la stratégie sportive de Viacom18. “L’ajout de Tata Open Maharashtra, le seul événement ATP250 d’Asie du Sud, réitère nos efforts pour construire l’un des réseaux sportifs les plus appréciés avec un portefeuille riche et diversifié.”

Avec une galaxie de stars venant dans la ville, Pune célébrera une cinquième année spéciale de l’événement prestigieux, et Viacom18 Sports, qui abrite plusieurs maîtres ATP et les finales ATP, offrira une expérience de visionnement de haute qualité que les fans pourront apprécier à travers Télévision et numérique.

“Tata Open Maharashtra est le plus grand événement de tennis de l’histoire du sport indien, et cette année sera une édition festive pour nous pour tous les fans de tennis en Inde. La diffusion de l’action vous aide toujours à atteindre un public plus large et à créer de nouveaux supporters pour le sport, ce qui renforce finalement sa croissance globale », a commenté Sunder Iyer, co-secrétaire de la All India Tennis Association et secrétaire de la MSLTA.

Les tours de qualification auront lieu les 31 décembre et 1er janvier, le tableau principal commençant le 2 janvier.

