Viacom18 Sports annonce un panel d’experts régionaux étoilés pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Viacom18 Sports, le plus récent réseau sportif de premier plan en Inde, a annoncé sa liste de panels de commentaires régionaux pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. La compétition de football la plus prestigieuse au monde sera proposée aux téléspectateurs indiens en cinq langues, anglais, hindi, tamoul, malayalam et bengali, sur JioCinema, qui est désormais disponible sur les abonnés Jio, Vi, Airtel et BSNL. La compétition du 20 novembre au 18 décembre sera accessible à tous les téléspectateurs sur les chaînes de télévision payante Sports18 – 1 SD & HD.

Le PDG et ancien entraîneur de Dempo SC, Pradhyum Reddy, et le footballeur brésilien Jose Ramirez Barreto formeront le groupe d’experts anglais. Le footballeur indien Robin Singh, l’actuel gardien de but de l’équipe nationale féminine indienne Aditi Chauhan, l’entraîneur adjoint du Kerala Blasters FC Ishfaq Ahmed et l’ancien joueur Karan Sawhney formeront le panel de langue hindi.

«Le panel témoigne de notre engagement à présenter la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 comme jamais auparavant avec une personnalisation régionale et de nouvelles perspectives d’experts chevronnés et débutants dans cinq langues sur JioCinema, qui est désormais disponible en téléchargement sur Jio, Vi, Airtel. et les abonnés BSNL », a déclaré Siddharth Sharma, responsable du contenu chez Viacom18 Sports. “Nous mettons tout en œuvre pour offrir la meilleure expérience aux téléspectateurs de toutes les zones géographiques afin de profiter de la Coupe du Monde de la FIFA comme il se doit.”

L’ancien gardien de but de l’équipe nationale masculine indienne Subrata Paul et les anciens joueurs Mehtab Hossain, Alvito D’Cunha, Shilton Paul et Manas Bhattacharya serviront les téléspectateurs en bengali. Les téléspectateurs tamouls pourront profiter des voix de l’ancien joueur indien et commentateur notable Raman Vijayan, ainsi que de Nallapan Mohanraj, Dharmaraj Ravanan et Vijayakarthikeyan. Une couverture approfondie en malayalam sera mise en vedette par les anciens et actuels joueurs de l’équipe nationale Jo Paul Ancheri, CK Vineeth, Mohammed Rafi, Rino Anto, Sushanth Mathew et Feroz Sherif.

Le panel fera partie de VISA Match Center Live, qui offrira aux fans l’expérience ultime de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, y compris une analyse approfondie, une couverture du terrain et un accès aux vestiaires depuis le confort de leur domicile. Le VISA Match Center Live sera une émission de studio entièrement immersive personnalisée dans les cinq langues sur JioCinema, avec des légendes renommées comme Wayne Rooney, Luis Figo, Robert Pires, Sol Campbell et Gilberto Silva, rejoignant pour la couverture en anglais.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ débutera le 20 novembre à 21h30, les hôtes du Qatar affrontant l’Équateur lors du match d’ouverture.

