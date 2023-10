Viacom18 sera le nouveau site du Ultimate Sports Quiz

Viacom18 a annoncé aujourd’hui les droits médiatiques exclusifs d’Ultimate Sports Quiz, un quiz sportif interscolaire national. Cette compétition passionnante verra le célèbre commentateur Harsha Bhogle dans son avatar très apprécié d’animateur de quiz. La saison de 19 épisodes sera diffusée sur JioCinema et sur le réseau Sports18 du 29 novembre au 17 décembre.

L’acquisition d’Ultimate Sports Quiz réitère l’engagement de Viacom18 à s’appuyer sur la préférence croissante des téléspectateurs pour consommer du contenu sportif sur le numérique. L’émission renforcera l’engagement, élargira l’audience et créera une communauté parmi les fans de sport. L’édition 2023 d’Ultimate Sports Quiz a vu la participation de plus de 1 200 écoles réparties dans 350 villes à travers l’Inde.

Les finalistes remporteront collectivement des prix d’une valeur de 1 Cr INR, dont une partie sera un prix en espèces spécifiquement destiné à améliorer l’infrastructure sportive de leurs écoles. Les gagnants auront une opportunité unique de regarder en direct un événement sportif de leur choix partout dans le monde.

«Grâce à Ultimate Sports Quiz, nous offrons à nos téléspectateurs une combinaison gagnante d’éducation, de divertissement et d’engagement. Associé à la personnalité affable de Harsha et à son talent inimitable pour raconter des histoires sportives, cela constitue un ensemble exceptionnel pour les téléspectateurs », a déclaré un porte-parole de Viacom18. « La présentation de ce concours en premier sur JioCinema est notre effort conscient et à long terme pour tirer parti de la préférence des consommateurs pour le visionnage de contenu sportif sur le numérique. »

« Nous sommes ravis de présenter au public l’Ultimate Sports Quiz pour la deuxième année consécutive. Cette propriété nous tient beaucoup à cœur car elle ravive les souvenirs de regarder des quiz dans les années 90, a déclaré le fondateur et PDG d’Ultimate Sports Quiz, Pratik Gosar. «C’est pour moi une immense fierté de pouvoir compter sur Viacom18, le principal diffuseur sportif indien, parmi nos partenaires dans ce voyage. Leur expertise en matière de diffusion et de portée amènera certainement l’USQ vers de plus hauts sommets et incitera les enfants à en apprendre davantage sur le sport. Nous reconnaissons la préférence croissante des téléspectateurs pour consommer du contenu sur le numérique et croyons totalement en l’idée de passer d’abord au numérique avec USQ.

« Le parcours menant à l’organisation d’Ultimate Sports Quiz 2023 a été incroyable. C’était joyeux et instructif de constater l’enthousiasme et la connaissance approfondie du sport parmi les esprits brillants du pays. Cela m’a ramené à l’époque où je participais à des quiz et les animais plus tard », a déclaré le célèbre commentateur indien Harsha Bhogle. « Il y a quelque chose de beau dans l’esprit de curiosité et la quête de connaissances, et le voir si vigoureusement vivant chez ces jeunes me donne un grand espoir pour l’avenir du sport dans notre pays. »

Regardez Ultimate Sports Quiz quotidiennement à partir du 29 novembre 2023 sur JioCinema et le réseau Sports18.