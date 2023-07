Viacom18 « fait tourner les tables » avec sa saison 4 ultime de tennis de table

Viacom18, le partenaire exclusif des droits médias pour Ultimate Table Tennis (UTT), a dévoilé sa publicité pour la saison 4 de la ligue de tennis de table à indice d’octane élevé. La publicité de lancement, intitulée « Chaque table est un terrain de jeu », vise à susciter l’engouement des téléspectateurs pour la saison à venir et à aiguiser l’appétit des fans pour attraper les meilleurs joueurs du monde jouant aux côtés de certains des talents indiens les plus excitants du tennis de table.

La publicité est une prise originale qui personnifie les tables et explique comment leur utilisation à usage unique nuit à leur existence. Le film décrit la douloureuse genèse des tables utilisées pour différentes causes et tente de convaincre le spectateur que les tables ont toujours été destinées à un but supérieur. Il change ensuite d’ambiance et montre comment chaque table est destinée à être un terrain de jeu, montrant un aperçu de l’action rapide de l’UTT.

La saison 2023 d’Ultimate Table Tennis démarre avec les champions en titre Chennai Lions affrontant Puneri Paltan Table Tennis le 13 juillet. Lions, Puneri Paltan Table Tennis, Bengaluru Smashers, Dabang Delhi TTC, Goa Challengers et U Mumba TT. Les matchs auront lieu tous les jours à 19h30 sur JioCinema et Sports18.