Viacom18 diffusera les Jeux Olympiques de Paris 2024 à travers l’Inde et le sous-continent

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé mercredi que Viacom18 Media Private Limited (Viacom18) a obtenu les droits exclusifs de diffusion des Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi que les droits non exclusifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Gangwon 2024, au Bangladesh, au Bhoutan. , Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka.

Grâce à cet accord, Viacom18 fournira une couverture multiplateforme des Jeux et assurera une couverture télévisée gratuite dans la région.

“Les fans de toute l’Inde et du sous-continent pourront assister à la magie des Jeux Olympiques grâce à ce partenariat avec Viacom18”, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. “En tant que marché dynamique des sports et des médias, il s’agit d’une région stratégique importante pour la diffusion olympique, et ce nouvel accord sur les droits des médias nous aidera à inspirer les fans et les jeunes de ces pays à s’engager dans les sports olympiques et les valeurs olympiques.”

“Le Mouvement olympique se renforce en Inde, porté par les formidables performances médaillées des athlètes indiens et leurs histoires inspirantes, une culture sportive en pleine croissance et un accès exponentiellement accru à des contenus de haut niveau pour des millions de fans de sport indiens sur leurs appareils”, a déclaré Anil Jayaraj, PDG de Viacom18 Sports. “Nous sommes ravis de pouvoir présenter du contenu olympique en direct à chaque Indien via nos multiples plateformes, et sommes fiers de présenter la poursuite ultime de l’excellence sportive dans laquelle tous les athlètes se lancent pour atteindre le sommet de la gloire sportive à Paris 2024.”

Le CIO travaille avec des entreprises de médias du monde entier pour s’assurer que le plus de personnes possible puissent vivre la magie des Jeux Olympiques. Les partenariats médiatiques olympiques génèrent également des revenus précieux qui garantissent la sécurité financière à long terme du Mouvement olympique. Le CIO ne conserve que 10 % de ces revenus, le reste étant distribué pour soutenir l’organisation des Jeux Olympiques, promouvoir le développement mondial du sport et du Mouvement olympique et contribuer à la mise en œuvre de l’Agenda olympique 2020 et de l’Agenda olympique 2020. +5.

