Viacom18 conclut un partenariat stratégique avec la Liga, obtient les droits linéaires et numériques de la ligue espagnole pour le sous-continent indien

Viacom18 Media, le plus jeune et le plus important conglomérat médiatique d’Inde, continue de relever la barre en se mettant au défi de s’assurer que les téléspectateurs indiens bénéficient d’un divertissement différent et frais. Abritant certaines des propriétés les plus excitantes et divertissantes de l’Inde, la marque phare pour les jeunes de Viacom18, MTV, s’est maintenant associée à LaLiga pour amener la Ligue espagnole de football exclusivement sur le sous-continent indien pour les 3 prochaines années. Activée et prise en charge par Rise Worldwide, LaLiga sera diffusée exclusivement sur MTV en Inde, ainsi que sur certaines chaînes de réseaux nationaux et régionaux et diffusée en direct sur les plateformes Voot & Jio.

La consommation et le suivi du football en Inde ont constamment augmenté au cours de la dernière décennie, en particulier chez les jeunes. Actuellement dans sa 91e saison, la ligue emblématique est l’une des ligues de football les plus suivies au monde et abrite les meilleurs talents et clubs de football d’Europe, notamment l’Atlético Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone, entre autres. MTV est la première destination de divertissement et de contenu pour les jeunes en Inde et se vante d’avoir une forte affinité avec ses téléspectateurs jeunes de cœur. Compte tenu de ce dont bénéficie actuellement le football en Inde, Viacom18 et MTV se sont engagés à créer un écosystème sain axé sur le divertissement centré autour de la Liga, dans le but d’augmenter encore le fandom du jeu.

Parlant de l’association Oscar Mayo, le directeur exécutif de LaLiga a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Viacom18 (MTV India) et de renforcer davantage le fandom de LaLiga auprès d’une base de fans de football en constante augmentation en Inde. Ayant établi l’une des normes les plus élevées du football au monde et l’Inde gagne en élan, nous sommes convaincus que nous atteindrons et nous engagerons avec le jeune public auquel MTV en tant que destination fait appel. »

Parlant de LaLiga sur MTV, Anshul Ailawadi, Business Head – Youth, Music and English Entertainment, a déclaré : « Chez MTV, nous avons toujours su que le football bénéficie d’un large soutien parmi les jeunes Indiens de cœur. La Liga en particulier, est un phénomène culturel dans le monde entier. Lorsque les gens de RISE Worldwide nous ont présenté l’équipe de LaLiga, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un partenariat qui attendait de se concrétiser – la vision était commune, les vibrations étaient bonnes et nous avons rapidement mis la plume sur papier.

LaLiga débutera le 13 août 2021 et verra Viacom18 mettre la puissance du réseau derrière la construction de la portée et de la résonance de la ligue parmi les téléspectateurs indiens. Viacom18 se connectera avec les fans de football à travers une campagne de marketing et de communication massive, renforçant ainsi le fandom et la sensibilisation de la Liga en Inde. Les médias sociaux et l’influence numérique étendus de MTV garantiront que LaLiga engage les fans grâce à une approche multiplateforme, faisant potentiellement du football une partie des conversations à table dans les foyers indiens et élargissant davantage l’offre de MTV et Viacom18 à ses téléspectateurs.

