Via Rail s’excuse pour les perturbations des voyages pendant les vacances

Des semaines après que les voyageurs se sont retrouvés bloqués et se sont précipités en raison de retards et d’annulations de trains pendant les vacances, le président et chef de la direction de Via Rail s’excuse d’avoir laissé tomber ses passagers.

Citant « une violente tempête hivernale » et le déraillement d’un train de marchandises comme source des perturbations entre le 23 et le 26 décembre dans le corridor Québec-Windsor et dans l’Est du Canada, le président et chef de la direction de VIA Rail Canada Martin R Landry présenté des excuses :

“Nous apprécions que les passagers attendaient avec impatience les fêtes de fin d’année et les réunions de famille, et nous regrettons que pour beaucoup, ces plans aient été perturbés. Nous n’avons pas répondu à vos attentes et nous nous en excusons.”

Ces excuses font suite à l’appel de Via Rail à témoigner devant un comité parlementaire – aux côtés des compagnies aériennes et d’autres responsables des transports – pour expliquer ce qui s’est passé et pour obtenir l’assurance que les problèmes de voyage ultérieurs seraient traités différemment.

Des passagers frustrés ont déclaré avoir été bloqués dans des trains bloqués pendant plus de 18 heures, avec un minimum de mises à jour ou d’accès à la nourriture, tandis que ceux qui se trouvaient dans les gares attendaient des informations claires pour savoir s’ils pourraient se rendre à destination.

Dans le communiqué, Via Rail a déclaré que sa “mission” est de donner la priorité aux passagers et qu’elle “aurait dû mieux faire face à la situation”.

“Nous sommes vraiment désolés d’avoir laissé tomber nos passagers”, a déclaré Landry. “Nous savons que nous aurions dû être plus ouverts dans le partage d’informations sur les trains qui ont été retardés et dans la communication de mises à jour. Nous savons également que nous aurions dû adopter une approche différente pour aider les passagers des trains qui ont été retardés pendant de longues périodes.”

Via Rail annonce qu’elle offrira un remboursement complet aux passagers et des crédits de voyage à ceux dont les trains ont été immobilisés, et qu’elle “revoira” ses performances.

En faisant appel à des experts externes pour cet examen, la compagnie ferroviaire a déclaré qu’elle examinerait sa planification avant la tempête, sa réponse opérationnelle, son protocole de service à la clientèle et ses communications.

« En plus de ne pas avoir répondu aux attentes de nos clients, nous n’avons pas été à la hauteur de nos propres normes. Malgré les événements météorologiques et un déraillement de train de marchandises hors de notre contrôle, il est clair que des leçons seront apprises et que des changements seront apportés », a déclaré Via Rail.

Via Rail n’a pas été le seul géant du transport à être critiqué pendant la période des fêtes. Des centaines de passagers de Sunwing se sont retrouvés bloqués au Mexique après que la compagnie aérienne a annulé des vols. Pour cela, la compagnie aérienne a présenté des excuses la semaine dernière, déclarant que “alors que la plupart de nos clients ont apprécié leurs vacances avec un minimum de perturbations, nous avons eu des échecs évidents dans l’exécution”.