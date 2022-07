Via Rail reçoit un préavis de grève de 72 heures, risque de suspension

Via Rail indique que les services à travers le Canada pourraient être suspendus la semaine prochaine, après avoir reçu un préavis de grève de 72 heures du syndicat représentant environ ses 2 400 employés.

Dans un avis publié sur son site Web, Unifor a déclaré que si un accord ne peut être conclu avant 00 h 01 le lundi 11 juin, les préposés à l’entretien, le personnel de service à bord, les chefs, les agents de vente et le personnel du service à la clientèle seront sur la ligne de piquetage.

Il a indiqué que le Conseil 4000 d’Unifor et la section locale 100 d’Unifor ont organisé des votes de grève du 20 juin au 1er juillet, et que les résultats étaient de 99,4 % en faveur d’une grève à la section locale 100 et de 99,3 % en faveur d’une grève des membres du Conseil 4000.

Unifor a déclaré que l’un des principaux problèmes était la sécurité d’emploi et que ses membres étaient frustrés par le fait que l’entreprise “continue de faire des concessions et de ne pas travailler à une convention collective juste et équitable”.

Dans son propre communiqué, Via Rail a déclaré qu’il restait déterminé à mener des négociations de bonne foi dans le but de parvenir à un nouvel accord sans aucune interruption de service avant la date limite.

Cependant, il a averti que si les deux parties ne parvenaient pas à un accord, tous les services seraient suspendus pendant la durée de la grève et jusqu’à ce que les opérations normales puissent reprendre en toute sécurité.

La société a déclaré que l’interruption de travail potentielle survient à un moment où elle a repris la quasi-totalité de ses services, et elle a reconnu que cela constituerait une perturbation majeure pour les passagers et les communautés à travers le pays.

Via Rail a déclaré que les passagers concernés peuvent modifier leur réservation sans frais ou demander un remboursement complet pour les billets non utilisés.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 juillet 2022.