Via Rail dit aux députés que les passagers coincés dans le train pendant 18 heures se trouvaient dans une situation “unique”

Le PDG de Via Rail a déclaré qu’après la chute d’un arbre sur un train de voyageurs alors qu’il circulait sur les voies du CN pendant les vacances, il a fallu plus de temps que prévu à la compagnie de transport pour le dégager – et les passagers à bord ont été bloqués pendant 18 heures.

Martin Landry, qui est également président par intérim de Via Rail, a donné les détails de la saga lors de sa comparution devant le comité des transports de la Chambre des communes jeudi.

Lui et d’autres dirigeants de la société d’État ont été les derniers témoins à être interrogés par des députés qui enquêtent sur les retards et les annulations généralisés qui ont bouleversé les plans des voyageurs en décembre.

Le comité s’est concentré en grande partie sur les mesures prises par les principales compagnies aériennes du Canada. Mais Via Rail a également été appelé pour expliquer les dizaines d’annulations et de retards subis par son réseau du 23 au 26 décembre, alors qu’une tempête hivernale balayait l’Ontario et le Québec.

« En tant que pays, nous devons chercher à accroître la résilience de notre infrastructure de transport », a déclaré Landry, ajoutant que le changement climatique signifie que les phénomènes météorologiques violents sont de plus en plus fréquents.

Ce qui préoccupait particulièrement les députés, cependant, était l’expérience des passagers qui sont montés à bord du train 55 de Via Rail à Ottawa le 23 décembre, s’attendant à arriver à Toronto mais s’arrêtant plutôt pendant des heures près de Coburg, en Ontario.

À l’époque, certains des voyageurs ont déclaré aux médias qu’ils ne recevaient pas de mises à jour sur le moment où ils pourraient déménager et qu’ils n’avaient pas accès à de la nourriture appropriée.

Landry a déclaré qu’un des problèmes était que le train circulait sur des voies appartenant à CN Rail, qui transporte des marchandises.

Presque toutes les voies utilisées par Via Rail appartiennent au CN Rail, ce qui, selon Landry, les rend dépendantes de l’entreprise privée, à qui il incombe d’entretenir et de répondre aux incidents sur son infrastructure.

Dans le cas du train 55, Landry a déclaré que les premières équipes du CN qui sont arrivées pour dégager l’arbre tombé ont fini par avoir un accident au milieu de mauvaises conditions routières.

Il a dit qu’un deuxième équipage a alors déterminé que les vents étaient trop forts pour enlever l’arbre sans causer plus de dégâts.

“Je ne pense pas que ce soit une question de pointer le blâme, car franchement, c’est une combinaison de facteurs qui a créé cette situation”, a déclaré Landry.

Certains députés du comité ont exprimé leur déception que personne du CN Rail ne se soit présenté, malgré l’invitation.

Un porte-parole de la compagnie ferroviaire a déclaré à La Presse canadienne qu’elle était en pourparlers avec le comité dans l’espoir de comparaître « bientôt » et a souligné un mémoire qu’elle a soumis qui décrit ce qui s’est passé pendant les vacances.

Le document indique que du 23 au 24 décembre, la tempête hivernale a provoqué des pannes de courant et des fermetures de routes dans tout l’Est de l’Ontario.

Il explique également comment un train de marchandises a déraillé la veille de Noël le long d’un tronçon de voies qui transporte des passagers de Via Rail entre Ottawa, Montréal et Toronto, entraînant davantage d’annulations.

Le CN Rail indique dans son mémoire que des équipes ont été envoyées de l’Ontario et du Québec pour dégager la voie ferrée, mais “ont dû travailler dans des conditions très difficiles”, notamment des vents violents et une visibilité limitée, près des talus escarpés où les wagons ont déraillé. Certaines des voitures transportaient des marchandises dangereuses, indique le document.

Lors de l’audience de jeudi, Landry a déclaré aux députés qu’il pensait qu’il serait préférable que le système ferroviaire voyageurs ait ses propres voies.

D’autres dirigeants de Via Rail ont déclaré qu’ils s’efforçaient d’améliorer la communication avec le CN Rail. Et Landry a ajouté qu’il est également clair qu’ils doivent mieux informer leurs passagers en ce qui concerne les retards – quelque chose pour lequel il s’est excusé publiquement plus tôt ce mois-ci.

Rita Toporowski, responsable de la clientèle du chemin de fer, a déclaré au comité de jeudi que Via Rail gardait de la nourriture et de l’eau à bord en cas de retard.

Mais elle a dit que ce qui s’était passé dans le train 55 était une situation “unique”.

Cela a duré plus de quelques heures et le personnel n’a pas été en mesure d’apporter d’autres fournitures aux passagers, ce qui est généralement une autre option en cas d’épuisement, a-t-elle déclaré.

L’apparition de Via Rail est intervenue alors que certains députés de l’opposition ont déclaré qu’il était temps d’étendre les règlements de protection des passagers du pays pour couvrir le transport ferroviaire, et pas seulement aérien.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a comparu devant le comité au début du mois et s’est engagé à durcir les règles existantes, qui, selon les critiques, manquent de mordant pour tenir les entreprises responsables de l’indemnisation des passagers aériens.

Mais dans une déclaration fournie à La Presse canadienne, le bureau d’Alghabra n’a pas précisé si le ministre soutenait les appels à étendre le régime de protection des passagers existant pour couvrir ceux qui voyagent par chemin de fer.

« La situation avec Via Rail pendant la période des fêtes était inacceptable. Les passagers méritent qu’on communique avec eux, surtout dans les conditions météorologiques sans précédent que les Canadiens ont connues », a déclaré la porte-parole Nadine Ramadan dans un courriel.

« La sécurité de l’équipage et des passagers est toujours une priorité absolue. Toutes les options sont sur la table pour renforcer encore plus la sécurité des passagers.

La comparution de Via Rail faisait suite à des témoignages antérieurs de dirigeants d’Air Canada, de WestJet et de Sunwing.

Sunwing Airlines a fait l’objet d’une attention particulière après que des centaines de passagers se soient retrouvés bloqués au Mexique, affirmant qu’ils ne pouvaient pas obtenir de réponse de la compagnie concernant leur retour au Canada. Ils sont tous rentrés au Canada depuis, et la compagnie aérienne a présenté ses excuses.

Sunwing a fait l’objet de critiques peu de temps après pour avoir annulé tous les vols au départ de la Saskatchewan jusqu’au début février. Il a également réduit les vols hivernaux au départ de Moncton, au Nouveau-Brunswick, de Fredericton et d’Halifax.

—Stephanie Taylor, La Presse Canadienne

Chemin de fer de la politique fédérale