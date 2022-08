Via Mari 10 : Le « plus petit vignoble du monde » vend des bouteilles à 5 000 $ pièce

Écrit par Jacopo Prisco, CNN

Tullio Masoni produit certains des vins les plus exclusifs au monde, mais il ne veut pas que vous le buviez.

Entrepreneur exubérant, collectionneur d’art et ancien banquier d’affaires, il a créé ce qu’il dit être le plus petit vignoble du monde au sommet d’un palais du XVIe siècle au cœur de Reggio Emilia. La ville est célèbre pour être le berceau du drapeau national italien « tricolore ». Il est également pris en sandwich entre Parme et Modène, dans une étendue de terre qui a donné à l’Italie certaines de ses exportations les plus connues, y compris les supercars Ferrari et Lamborghini et des incontournables culinaires comme les lasagnes, les tortellini, le Prosciutto di Parma et le Ragù alla Bolognese.

Que le vin de Masoni ne se retrouve pas sur de nombreuses tables avec de tels comestibles est probablement logique si l’on considère ses débuts. Il fait pousser ses raisins sur le toit de la Via Mari 10 – l’adresse du bâtiment et le nom du vin lui-même – un site remarquable car en 1859, il a été visité par Giuseppe Garibaldi, le révolutionnaire qui a aidé à unifier l’Italie.

Tullio Masoni à l’entrée du bâtiment Via Mari 10, remarquable car Giuseppe Garibaldi y est entré lors d’une visite en 1859 à Reggio Emilia. Le crédit: Rossana Mazzieri

“Mon père était dans la vinification”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. “J’ai hérité d’un véritable vignoble dans la campagne autour de Reggio Emilia, mais quand j’ai regardé les livres, j’ai réalisé que j’y aurais dépensé plus d’argent que je n’en aurais gagné – alors je l’ai vendu.”

“Cependant, 20 ans plus tard, je l’ai regretté, alors je me suis fait un vignoble de poche.”

À un peu plus de 200 pieds carrés, Via Mari 10 ne produit que 29 bouteilles de vin rouge par an, que Masoni évalue ensuite à 5 000 euros (environ 5 000 $) chacune. À juste titre pour le prix, les bouteilles ne sont pas vendues dans un caviste, mais dans une galerie d’art – Bonioni Arte – à quelques rues de là.

Les raisins Sangiovese sur le toit Via Mari 10 ne produisent que 29 bouteilles de vin par an. Le crédit: Rossana Mazzieri

“Mon vin est une forme d’expression artistique, une provocation philosophique, quelque chose à garder dans son salon pour en discuter avec ses amis et leur parler du fou qui a mis un vignoble sur son toit”, a déclaré Masoni, qui compare son vignoble urbain à la “Roue de vélo” de l’artiste français Marcel Duchamp – une véritable roue de vélo qu’il a montée sur un tabouret dans son atelier parisien en 1913. Elle a ensuite inspiré la célèbre série d’objets ordinaires de Duchamp présentée comme de l’art, appelée Readymades.

“Si vous voyez une roue de vélo dans un salon plutôt que dans un atelier de réparation, vous réalisez à quel point c’est beau”, a déclaré Masoni. “Mon vignoble est comme ça : c’est inattendu, ça stimule le cerveau, ça suscite de nouvelles pensées.”

Art de la vigne

Le lien entre le vin et l’art commence par le fruit, car les vignes poussent sur des treillis qui sont en réalité des œuvres d’art réalisées par un sculpteur local, Oscar Accorsi. “Mes raisins s’attaquent à l’art dès qu’ils sont nés”, a déclaré Masoni.

Le vin est vieilli dans des fûts de chêne qui sont également des sculptures d’un autre artiste local, Lorenzo Menozzi, et sont censés représenter un homme et une femme. Masoni a également demandé à Giuseppe Camuncoli, un dessinateur de bandes dessinées Marvel établi à Reggio Emilia, de dessiner une édition spéciale de son étiquette de vin. En conséquence, il encourage ses acheteurs à ne jamais ouvrir les bouteilles, mais à les traiter comme des œuvres d’art.

“Je suis le seul producteur de vin au monde qui dit qu’il ne faut pas boire son vin”, a-t-il déclaré.

Les fûts de chêne sont des sculptures réalisées par un artiste local. Le crédit: Rossana Mazzieri

Les vignes, qui sont du Sangiovese, sont nourries d’œufs, de bananes, d’algues et de fientes de rossignol, selon Masoni, mais il dit que leur “régime” inclut aussi les voix venant du quartier – les querelles, les malédictions et les différents dialectes qui enrichir et contaminer le fruit, lui donnant un avantage sur les raisins de campagne, qui n’apprécient que le silence.

Masoni rejette l’idée que son vin puisse être jugé par des moyens traditionnels, par exemple en isolant les arômes de son bouquet. “Il n’y a ni cuir ni fruits rouges dans mon vin”, proclame-t-il.

Il ne cache pas son mépris pour ce qu’il considère comme des aspects snobs du monde du vin, notamment le fait que la majorité des grands producteurs italiens sont des familles nobles. Cela peut sembler en contradiction avec le prix de son produit, mais il est un peu discret sur les chiffres de vente réels, révélant que la plupart des bouteilles sont soit données, soit ajoutées par la galerie Bonioni en cadeau aux acheteurs de pièces importantes. Selon son site Web, il reste 10 bouteilles du millésime le plus récent, 2019, avec de nombreuses années précédentes en rupture de stock.

Le vin est vieilli et mis en bouteille dans le même bâtiment où se trouve le vignoble. Le crédit: Rossana Mazzieri

Pressé sur ce qu’est vraiment le vin dans le verre, Masoni propose des notes de dégustation uniques : “A la première gorgée, vous obtenez beaucoup de perplexité, mais après quelques secondes, quelque chose s’anime dans votre palais qui ouvre votre esprit à une nouvelle dimension », dit-il en pesant soigneusement chaque mot.

“Mon vin n’offre pas la tranquillité, il trace plutôt une ligne verticale rouge à l’intérieur de votre esprit, qui transmet une sensation de vitesse infinie.”

Bien sûr, la plupart n’auront qu’à le croire sur parole.